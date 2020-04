Hirzenhain und Lixfeld wollen am Saisonende ihre Spielgemeinschaft auflösen

Arne Müller hat als Keeper der SG Lixfeld/Hirzenhain so manche Schlacht geschlagen, beispielsweise hier in der Runde 2017/2018 im Pokalspiel gegen die SG Eschenburg. Inzwischen steht er als Vereinsvorsitzender des SSV Lixfeld vor der Aufgabe, die Spielgemeinschaft abzuwickeln und seinen Verein auf ein neues Fundament zu stellen. Auch in Hirzenhain sieht man das Ende der SG als gekommen an. Archivfoto: Sven Jessen