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Donnerstag, 16.04.2020 - 18:18
4 min

Hirzenhain und Lixfeld wollen am Saisonende ihre Spielgemeinschaft auflösen

In der Fußball-B-Liga Dillenburg ist das Ende der SG Hirzenhain/Lixfeld beschlossene, wenn auch noch nicht vollzogene Sache. Der SSV Hirzenhain will im Fußballkreis Dillenburg eine neue SG bilden. Der SSV Lixfeld sieht seine Zukunft im Fußballkreis Biedenkopf - möglichst ebenfalls mit einem neuen Partner.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Arne Müller hat als Keeper der SG Lixfeld/Hirzenhain so manche Schlacht geschlagen, beispielsweise hier in der Runde 2017/2018 im Pokalspiel gegen die SG Eschenburg. Inzwischen steht er als Vereinsvorsitzender des SSV Lixfeld vor der Aufgabe, die Spielgemeinschaft abzuwickeln und seinen Verein auf ein neues Fundament zu stellen. Auch in Hirzenhain sieht man das Ende der SG als gekommen an. Archivfoto: Sven Jessen

Arne Müller hat als Keeper der SG Lixfeld/Hirzenhain so manche Schlacht geschlagen, beispielsweise hier in der Runde 2017/2018 im Pokalspiel gegen die SG Eschenburg. Inzwischen steht er als Vereinsvorsitzender des SSV Lixfeld vor der Aufgabe, die Spielgemeinschaft abzuwickeln und seinen Verein auf ein neues Fundament zu stellen. Auch in Hirzenhain sieht man das Ende der SG als gekommen an. Archivfoto: Sven Jessen

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Arne Müller hat als Keeper der SG Lixfeld/Hirzenhain so manche Schlacht geschlagen, beispielsweise hier in der Runde 2017/2018 im Pokalspiel gegen die SG Eschenburg. Inzwischen steht er als Vereinsvorsitzender des SSV Lixfeld vor der Aufgabe, die Spielgemeinschaft abzuwickeln und seinen Verein auf ein neues Fundament zu stellen. Auch in Hirzenhain sieht man das Ende der SG als gekommen an. Archivfoto: Sven Jessen

Arne Müller hat als Keeper der SG Lixfeld/Hirzenhain so manche Schlacht geschlagen, beispielsweise hier in der Runde 2017/2018 im Pokalspiel gegen die SG Eschenburg. Inzwischen steht er als Vereinsvorsitzender des SSV Lixfeld vor der Aufgabe, die Spielgemeinschaft abzuwickeln und seinen Verein auf ein neues Fundament zu stellen. Auch in Hirzenhain sieht man das Ende der SG als gekommen an. Archivfoto: Sven Jessen

Rüdiger Göbel, Vorsitzender des SSV Hirzenhain, sucht für seinen Verein ebenfalls nach einer Perspektive. Foto: Archiv

Rüdiger Göbel, Vorsitzender des SSV Hirzenhain, sucht für seinen Verein ebenfalls nach einer Perspektive. Foto: Archiv

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