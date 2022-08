Hitzefreies Wochenende in südhessischen Fußballkreisen

Da hilft selbst keine Wasserdusche mehr: In Südhessen rollt ob der Hitze am Wochenende kein Ball auf Kreisebene. Foto: imago

WETZLAR/DARMSTADT - Wegen der anhaltend hohen Temperaturen, die auch für das Wochenende prognostiziert sind, hat sich der Fußballkreis Darmstadt dazu entschlossen, alle Spiele auf Kreisebene (gilt für die Kreisligen A-D) abzusetzen.

Für Südhessen sind in der Spitze am Sonntag bis 34 Grad im Schatten angekündigt. Für Spieler und Schiedsrichter, aber auch für die Zuschauer sind die Temperaturen eine große körperliche Belastung, zumal auf Kunstrasenplätzen noch höhere Temperaturen herrschen. Aus Gründen der Fürsorge und aus Vorsicht heraus sind die Darmstädter Klassenleiter zu der Entscheidung gelangt, den Spieltag vorsorglich abzusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Der Kreis Groß-Gerau entschied ebenso, womit auch die Spiele in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau an diesem Wochenende nicht stattfinden.

"Dies basiert auch auf einer von den Vereinen getroffenen Vereinbarung und mit Rücksicht auf unsere Schiedsrichterkollegen in diesen Ligen, die in der Mehrzahl schon älter sind und deren Gesundheit wir genauso im Blick haben wie die Gesundheit unserer Spieler", erklärte dazu Kreisfußballwart Horst Feidner.

Wolf: Generalabsage in Mittelhessen kein Thema

In Mittelhessen wird es am Wochenende nur unwesentlich kühler als im Odenwald und an der Bergstraße sein, dennoch stand und steht eine Generalabsage laut Regionalbeauftragtem Jörg Wolf nicht zur Debatte: "Mich hat bislang nicht ein Verein angerufen, dass er wegen der Hitze nicht spielen möchte. Das Thema ist hier bislang nicht aufgekommen", so der Funktionär aus Cölbe, der sich erinnert, "dass wir vor ein paar Jahren hier und da mal Spiele auf 18 Uhr nach hinten gelegt haben. Aber da hat sich es ja mittlerweile noch mehr aufgeheizt als am Nachmittag, das bringt gar nichts. Wenn schon, dann müsste man vormittags spielen." Eine Generalabsage könne man schon wegen des eng getakteten Spielplans nicht so einfach beschließen, "trotzdem sollten alle Beteiligten die Hitze nicht unterschätzen. Wichtig ist, dass Trinkpausen eingehalten werden, dahingehend sind alle Schiedsrichter gebrieft."