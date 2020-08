Hörlen/Lixfeld spielt anfangs mutig mit

Jetzt teilen:

HinterlandDie beiden ersten Achtelfinalteilnehmer des Hinterländer Fußball-Kreispokals 2020/2021 stehen mit Rekordsieger FV Breidenbach und TuSpo Breidenstein fest.

SG Hörlen/Lixfeld - FV Breidenbach 1:4 (0:3): 180 zahlende und das Hygienkonzepts diszipliniert befolgende Zuschauer sahen in der Hörler Knechtsburg-Arena einen in der ersten Viertelstunde mutig mitspielenden A-Ligisten, der die erste klare Torchance hatte. Simon Beck schlenzte den Ball nach einem Lauf über die linke Seite knapp am langen Pfosten vorbei. Im direkten Gegenzug schlug dann aber der Verbandsligist zu. SG-Keeper Kevin Daniel bekam bei einem Torschuss zwar noch die Fäuste an den Ball, im Nachsetzen köpfte Sebastian Wanke zum 0:1 ein (8.). Die Heimelf hätte beinahe sofort zurückgeschlagen: Jannick Müller traf nach Flanke von Lukas Reitz aus zehn Metern aber nur die Latte (9.). Der Favorit kam danach immer besser in Fahrt. Yannick Weber köpfte einen Eckball zum 0:2 ein (35.), vier Minuten später erlief Tim Strack einen zur kurzen Rückpass und schob zum vorentscheidenden 0:3 ein. In der zweiten Halbzeit schaltete Breidenbach zurück, kontrollierte das Geschehen aber souverän. Aaron Künkel erhöhte mit einem 16-Meter-Flachschuss (55.). Die Gastgeber versuchten Konter zu setzen, so richtig klappte dies aber erst in der 88. Minute. Justus Born, Neuzugang aus Dietzhölztal, setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Bewacher durch und erzielte den Ehrentreffer.

SG Mornshausen/Erdhausen - TuSpo Breidenstein 0:4 (0:0): In Mornshausen lieferten sich die beiden Fraktionen einen heftigen Schlagabtausch, nur Tore wollten in der ersten Halbzeit nicht fallen. Favorit Breidenstein suchte sein Heil in langen Bällen. Bei den Gastgebern fehlte oft der letzte Pass. Der angereiste A-Ligist bog auf die Siegerstraße ein, als David Neuser einen Abpraller zum 0:1 verwertete (54.). Yannik Runzheimer verpasste kurz darauf den möglichen Ausgleich (60.). Breidensteins Torwart-Routinier Markus Schiller vereitelte ein Freistoßtor von Florian Rößler, der zudem noch aus dem Spiel heraus hätte treffen können. Gegen den durchaus ebenbürtigen B-Liga-Vertreter nutzten die Gäste ihre Torchancen nun eiskalt aus. Jamshid Alamyar (73./ Konter und 83.) sowie David Klöckner (86.) waren die Vollstrecker. Ein gelungener Einstand für den bisherigen Breidensteiner Co-Trainer Benjamin Markus, der die Nachfolge von Jens Heim angetreten hat.

Pokalspiele am Mittwoch

Am Mittwoch um 18.30 Uhr stehen fünf weitere Begegungen an. Als einziger Kreisoberligist ist dabei die SpVgg Frohnhausen im Einsatz, die im Vorjahr den Endspieleinzug durch ein 1:2 in Bottenhorn verpasste. Die Wacker-Elf ist in Gönnern Gast des FC Angelburg, der im ersten Testspiel in Eisemroth 3:5 unterlag. Auch zwei A-Liga-Duelle stehen auf dem Programm. Der SV Hartenrod fordert am Bismarck den FV Wiesenbach. Das letzte Aufeinandertreffen in der A-Liga endete 3:3. 3:3 (Aartal), 4:3 (Bicken II) und 2:3 (Morns-/ Erdhausen) lautet die bisherige Testspielbilanz der Rot-Weißen, Wiesenbach hat alle drei Vorbereitungsspiele gewonnen, zuletzt 4:1 gegen Biedenkopf II. Der FSV Buchenau begrüßt den FC Türk Gücü Breidenbach, der schon viermal im Einsatz war, gegen starke Gegner aber erst einmal traf. Die Lahnlustler können auf ein 2:2 gegen den Marburger A-Ligisten SG Rosphe verweisen. Klar favorisiert ist A-Liga-Aufsteiger SG Dautphetal gegen den klassentieferen SSV Allna-/Ohetal, zumal das Match in Dautphe steigt. Die Sinkershäuser verzichteten auf ihr Recht, die Partie auf dem Runzhäuser Hartplatz auszutragen. Dautphetal schoss sich am Sonntag beim 6:2-Heimsieg gegen den Frankenberger A-Ligisten SG Nordkreis warm. Mit der Empfehlung eines 2:1-Siegs in Hassenhausen empfängt die SG Friedensdorf/Allendorf in Friedensdorf den FV Wallau, der alle seine drei bisherigen Testspiele verlor.

Auch im Kreis Marburg stehen um 19 Uhr die ersten Pokalpartien an, wobei der Biedenkopfer A-Liga-Vizemeister SG Versbachtal bei B-Ligist FV Bürgeln vor keiner allzu hohen Hürde steht.