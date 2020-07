Immer wieder aufsteh'n! B-Juniorinnen des FSV Friedensdorf erringen "Corona"-Meisterschaft

Jetzt teilen:

Seit rund drei Jahren spielen sie zusammen, ihre erste Saison (2017/18) die Nachwuchsfußballerinnen des FSV Friedensdorf als Letzter mit 0 Punkten und 162 Gegentoren, 2018/19 wurden sie Vorletzter mit 10 Punkten - und in der Corona-Spielzeit 2019/20 Meister! In der Regionsliga I der B-Juniorinnen standen die FSV-Mädchen bei Saisonabbruch mit sechs Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage sowie 40:16 Toren auf Platz 1. Besonders groß war der Jubel beim Trainerteam und den Spielerinnen (stehend, von links) Nisanur Karaca, Sarah Klare, Aleyna Varlibas, Svea Fleischmann, Virginia Schiller, Lea Kunze, Ellen Bong, Trainerin Emily Michel; (vorne, von links) Leonie Kamm, Jana Damm, Xenia Wickel, Freya Burk und Tessa Wagner nach dem 7:1-Sieg im Gipfeltreffen beim DFC Allendorf/Eder. "Durch enormen Trainingsfleiß hat sich hier ein Team geformt, welches auch nur als solches erfolgreich ist. Wir haben eine sehr starke Ausgeglichenheit innerhalb der Mannschaftsteile und einen tollen Zusammenhalt", so Timo Heck (vorne, rechts), der das Team zusammen mit Emily Michel (stehend, rechts) trainiert. "Das passt sehr gut. Emy ist Anfang 20, spielt bei den Damen und ich bin eben etwas erfahrener". Er schwärmt von der Charakterstärke und dem Sportsgeist der Mädchen: "Als wir vor drei Jahren eine Klatsche nach der anderen gefangen haben, gab es nie auch nur ein böses Wort oder Klagen. Ich kann mich an eine üble 0:25-Niederlage erinnern - und dies in 80 Minuten Juniorinnenspielzeit. In der Trainingseinheit danach waren wieder alle da und haben weitergemacht. Dies finde ich in diesem Alter bewundernswert und habe ich auch so im Jugendbereich noch nicht erlebt". Als Initialzündung auf dem Weg zur Meisterschaft sieht Heck den überraschenden Kreispokalsieg m Juni 2019. Aktuell befindet sich der FSV im Aufbau eines C-Juniorinnen-Teams. Foto: FSV Friedensdorf