Inzidenz über 100: Jugendtraining vor Aus

Nachdem hessenweit die Inzidenz auf über 100 gestiegen ist droht dem Trainingsbetrieb das erneute Aus. Foto: René Weiss

REGION (bk). Nur gut eine Woche nach den Corona-Lockerungen für den Sport und der bei vielen Vereinen erfolgten Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren droht das erneute Aus.

Basis für die am 8. März in Kraft getretenen Lockerungen für den Sport war und ist die hessenweite Sieben-Tage-Inzidenz. Die hat am Donnerstag die 100er Marke überschritten. Muss das Training also sofort wieder eingestellt werden? Nein, noch nicht. Bund und Länder hatten sich aber bei ihren letzten Beratungen darauf geeinigt, in den Lockdown zurückzugehen, sobald die Inzidenz drei Tage infolge über 100 liegt. Das dürfte am Samstag der Fall sein. Dann könnte die Notbremse gezogen werden und es würde wieder der Stand vom 7. März gelten. Sport wäre nur noch alleine erlaubt.

Am Nachmittag will sich das hessische Corona-Kabinett mit der gestiegenen Inzidenz auseinander und Entscheidungen treffen.