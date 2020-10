Jannik Schneider übernimmtvon Helfrich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Erdhausen/Bad Endbach (omh). Die Gruppenliga-Fußballerinnen des SV Erdhausen holen am Mittwoch ab 19 Uhr ihr Gastspiel beim RSV Roßdorf nach. Nicht mehr dabei sein wird Stefan Helfrich. "Der Verein und ich haben uns in einem guten Gespräch darauf geeinigt, das Verhältnis Trainer - Mannschaft nicht fortzusetzen", teilte Helfrich wenige Tage nach der deutlichen 2:9-Niederlage gegen die SF/Blau-Gelb Marburg II mit. Die Spielerinnen haben sich am Montagabend von ihrem bisherigen Coach verabschiedet und dieser sich auch mit seinem (vorläufigen) Nachfolger über den bisherigen Saisonverlauf ausgetauscht. Den Posten des Interimstrainers am Hasengarten übernimmt vorerst bis zur Winterpause mit Jannik Schneider ein alter Bekannter. Der Frohnhäuser hat die Kickers-Damen bereits zwischen 2015 und 2017 für zwei Spielzeiten gecoacht. Ob er sein Engagement danach fortsetzen kann, hängt auch von beruflichen Entwicklungen ab.

Trainerdebüt beim Erdhäuser Nachholspiel in Roßdorf

Schneider hat bereits zwei Trainingseinheiten mit seinen Schützlingen absolviert und wird beim Nachholspiel am Mittwoch erstmals als Verantwortlicher an der Seitenlinie stehen. Es wird sich zeigen, welche Antwort die Kickers-Damen (5./3 Punkte) auf die jüngste Schlappe und den Trainerwechsel geben werden. Das Team des früheren Regionalligist RSV Roßdorf (3./6) ist gerade aus der Kreisoberliga aufgestiegen, muss aber nach Siegen in Friedensdorf (4:1) und gegen den Mitaufsteiger 1. FSC Marburg (3:1) stark eingeschätzt werden.

SSV Endbach/Günterrod

in Steinbrücken Favorit

Die Delegation des SSV Endbach/Günterod in der Frauenfußball-B-Liga der Region Gießen/Marburg tritt am Mittwochabend bei der SG Hammerweiher an. Eins der wenigen Spiele in der von Neunerteams dominierten Klasse, wo sich jeweils elf Spielerinnen auf dem Platz gegenüber stehen. Hammerweiher (10./0 Punkte) wartet noch auf den ersten Punkt. Endbach/Günterod (4./6) ist dagegen durchaus erfolgreich in die Runde gestartet und will auf dem Steinbrückener Kunstrasen an die Heimsiege gegen Müchholzhausen/Dutenhofen II (1:0) und Friedensdorf II (3:2) anknüpfen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.