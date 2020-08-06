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Donnerstag, 06.08.2020 - 15:45
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"Jetzt ist Solidarität gefragt!"

Diether Achenbach beweist beim Kreisfußballtag: Am Rednerpult ist er in seinem Element. Foto: J. Schmidt

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Diether Achenbach beweist beim Kreisfußballtag: Am Rednerpult ist er in seinem Element. Foto: J. Schmidt

Diether Achenbach beweist beim Kreisfußballtag: Am Rednerpult ist er in seinem Element. Foto: J. Schmidt

Diether Achenbach stößt bei der Wahl in der Hinterlandhalle auf einhellige Zustimmung. Um Missverständnissen vorzubeugen. Nikolai Achenbach (vorne) checkt per Seitenblick, ob "Jim" Herrmann auch die Stimmkarte des JFV Hinterland gehoben hat. Foto: Jens Schmidt

Diether Achenbach stößt bei der Wahl in der Hinterlandhalle auf einhellige Zustimmung. Um Missverständnissen vorzubeugen. Nikolai Achenbach (vorne) checkt per Seitenblick, ob "Jim" Herrmann auch die Stimmkarte des JFV Hinterland gehoben hat. Foto: Jens Schmidt

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