Jugendpokal 2020/2021ist im Hinterland beendet

HINTERLAND - Der Kreisjugendausschuss des Fußballkreises Biedenkopf hat die Entscheidung getroffen, die Pokalrunden der Saison 2020/2021 von der A-Jugend bis zur F-Jugend auf Kreisebene nicht zu Ende zu spielen.

"Die ausstehenden Spiele hätten bis zum 30. Juni stattfinden müssen. Die älteren Jahrgänge konnten aufgrund der Pandemie erst seit letzter Woche richtig ins Mannschaftstraining einsteigen, bei den jüngeren sind die Mannschaften teilweise erst diese Woche richtig ins Training eingestiegen. Um einen besseren Vorlauf zu haben, hätte man bis zu 14 Tage Training anbieten müssen. Des Weiteren können wir keine zentrale Veranstaltung mit Finaltag-Charakter durchführen. Wir hätten die Endspiele an unterschiedlichen Tagen austragen müssen. Dies ist seitens der Schiedsrichter auch sehr schwierig geworden. Dies alles hat uns schweren Herzens dazu bewogen, die Pokalrunden abzubrechen. Aus rein gesundheitlichen Aspekten, ist es die richtige Entscheidung", erklärt Kreisjugendwart Jörg Sperling und appelliert: "Lasst uns vorsichtig wieder in den Trainings- und Freundschaftsspielmodus zurückkehren, in der Hoffnung, dass wir die kommende Saison möglichst ohne Unterbrechung spielen".