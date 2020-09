Jungspunde fordern dezimierten FV

Aaron Künkel (am Ball) holte mit Breidenbach in Michelbach nach 0:1- und 1:2-Rückstand noch ein Remis. Schiedsrichter Niklas Rüddenklau (rechts) sorgte mit zwei Platzverweisen dafür, dass der FV am Mittwoch ohne Felix Baum und Nino Crispino antreten muss. Foto: Stefan Tschersich