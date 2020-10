Kellerduell in Hartenrod,Versbachtal empfängt TuSpo

Jetzt teilen:

ALTENVERS/HARTENROD - Die Fußball-Kreisliga A Biedenkopf sieht am Donnerstagabend zwei Spiele.

Um 18 Uhr treffem sich die SG Versbachtal (9./8 Punkte) und der TuSpo Breidenstein (7./9) in Altenvers zu einem vorgezogenen Match des Wochenendspieltages. Die Breidensteiner feierten am letzten Sonntag einen 1:0-Derbysieg gegen Eckelshausen, während die Verser bei Endbach/Günterod 0:0 spielten. Für den TuSpo ist die SGV durchaus so etwas wie ein Angstgegner. Die letzten fünf Spiele gingen allesamt verloren. Der letzte Breidensteiner Sieg datiert aus 2016.

Um 20 Uhr stehen sich zwei Teams mit je nur einem Sieg aus fünf Spielen gegenüber. Der SV Hartenrod (15./3) begrüßt den FV Wallau (13./3) zum Nachholspiel. Da ist die Marschroute auf beiden Seiten klar: Ein "Dreier" muss her! Hartenrod zog sich zuletzt gegen den FV Breidenbach II ein 0:4 zu und Wallau zog daheim gegen den bis dato punktlosen Neuling Dautphetal mit 2:3 den Kürzeren.