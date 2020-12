Kevin Vidakovics arbeitet an seinem Comeback

Antreiber und Abwehrchef in Personalunion: Stadtallendorfs derzeit verletzter Kapitän Kevin Vidakovics. Foto: Stefan Tschersich

BREIDENBACH/STADTALLENDORF - Es gehört zu den Begleiterscheinungen der Corona-Pandemie, dass sie die Deutung menschlicher Gefühlsregungen bisweilen unmöglich macht. Verborgen hinter dem Mund-Nasen-Schutz fällt es schwer, die Emotionen, die Wut, Freude oder Mimik richtig einzuordnen. Bei Kevin Vidakovics sieht sein Gegenüber nur ein Lächeln im Gesicht. Obwohl der Kapitän des Fußball-Regionalligisten Eintracht Stadtallendorf nach seiner schweren Knieverletzung seit Monaten ausfällt und - mal wieder - an seinem Comeback arbeitet, blickt er positiv in die Zukunft.

Rückblende: 2010 gilt er als das hoffnungsvollste Talent im Hinterland und hatte mehrere Anfragen, als Testspieler bei einem Fußball-Bundesligisten vorzuspielen. Talent, Einstellung und Ehrgeiz brachte er mit. Doch geworden ist daraus nichts. Denn der "Traum von einer großen Karriere" platzte - verletzungsbedingt - immer wieder wie eine Seifenblase. Das begann beim FV Breidenbach und setzte sich beim TSV Eintracht Stadtallendorf fort. Dort, im Herrenwald, ist er seit fast zehn Jahren das "Gesicht" der Mannschaft, der "Capitano" und auf dem Platz der verlängerte Arm von Eintracht-Coach Dragan Sicaja.

Doch immer wieder warfen und werfen den 30 Jahre alten, 1,90 Meter großen und 84 Kilogramm schweren Defensiv-Allrounder Verletzungen zurück. In der Saison 2009/2010, als der gebürtige Biedenkopfer noch für den heimischen Fußball-Verbandsligisten FV Breidenbach die Stiefel schnürte, zog er sich auf dem Kunstrasenplatz ohne Fremdeinwirkung im Mittelkreis oberhalb des Gunterstal-Stadions am 20. März 2010 in der Partie gegen den FC Ederbergland einen Kreuzbandanriss zu. Zudem wurde der Außenmeniskus beschädigt. Im Spieljahr 2010/2011 folgte er dem Lockruf des damaligen Hessenligisten und aktuellen Südwest-Regionalligsten TSV Eintracht Stadtallendorf. Doch auch dort, gut 70 Kilometer von seinem Wohnort Breidenbach entfernt, sollten weitere schwere Verletzungen folgen.

Nach seinem Wechsel erlitt er im letzten Testspiel der Herrenwälder vor der Saison in Wiesenbach gegen den TuS Erndtebrück einen Mittelfußbruch, stand aber am 11. Spieltag in der Hessenliga-Partie gegen den FSV Fernwald schon wieder auf dem Platz.

Beim SC Viktoria Griesheim erlitt er am 9. Mai 2013 nach einem Zweikampf einen Kreuzbandriss, der operativ behandelt werden musste. Nach der Wintervorbereitung hatte er immer wieder Probleme mit dem linken Knie. Die Folge: Er pausierte bis zum Ende der Saison.

"Nach meinem ersten Bänderanriss in Breidenbach habe ich mich konservativ behandeln lassen, weil ich sechs Wochen später mein Sport-Abitur absolvieren musste. Bei einem Eingriff hätte das länger gedauert. Das hatte mir mein damals behandelnder Arzt empfohlen", sagt er rückblickend im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch der kopfball- und zweikampfstarke Abwehrchef, der keinem Zweikampf und keinem Kopfball-Duell aus dem Weg geht, steht immer wieder auf. Aufgeben? Gibt es nicht!

ZUR PERSON Kevin Vidakovics ist 30 Jahre alt, 1,90 Meter groß und 84 Kilogramm schwer. Der Sympathisant von Borussia Dortmund spielte von 1997 bis 2004 in der Jugend des FV Breidenbach und wechselte als C-Jugendlicher zum damaligen Hessenligisten VfB Marburg. Nach drei Jahren bei der JSG Obere Lahn "schnupperte" Vidakovics in seinem zweiten A-Jugendjahr beim FV Breidenbach bereits Gruppenligaluft und schaffte mit den 09ern in der Saison 2008/2009 den Aufstieg in die Verbandsliga Mitte. 2010 folgte sein Wechsel zum TSV Eintracht Stadtallendorf, für die Herrenwälder absolvierter er fast 200 Hessenliga- und 54 Regionalligaspiele. Sein Vertrag in Stadtallendorf läuft noch bis zum 30. Juni 2022.

Seine Leidensgeschichte ging aber weiter. Am 1. April 2018 sorgte ein Jochbeinbruch nach einem Kopfball-Duell bei einem Spiel beim VfB Stuttgart II für eine weitere Zwangspause. Doch nur 20 Tage danach, am 21. April 2018, spielte er mit einer Maske gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim. Der Lohn: Die Eintracht siegte prompt mit 3:1, Vidakovics war wieder mittendrin.

Nach der zweiten Regionalliga-Saison ohne größere Blessuren, dem folgenden Abstieg in die Hessenliga und dem sofortigen Wiederaufstieg kam am 25. August 2020 der nächste Nackenschlag. Im Testspiel zur dritten Saison in der vierthöchsten Liga gegen den FC Gießen in Rödgen erwischte es diesmal sein rechtes Knie. Die bittere und ernüchternde Diagnose: Kreuzband, Außenmeniskus und Innenband sind gerissen.

Erneut musste er unters Messer, ließ den Eingriff am 3. September in Gießen über sich ergehen. Seitdem befindet er sich in der Rehabilitation. Fünf Mal die Woche unterzieht er sich im "Reha Fit" in Marburg den Therapien. Mit Krankengymnastik, Lymphdrainage und Kräftigungsübungen arbeitet er intensiv am Muskelaufbau, der Fitness und damit am Comeback.

"Der Heilungsprozess im rechten Knie verläuft wesentlich besser als beim vorherigen Kreuzbandriss. Ich hoffe, dass ich - sofern ich grünes Licht von den Ärzten bekomme - der Mannschaft im Abstiegskampf noch helfen kann", sagt er.

Die sportliche Lage schätzt der Führungsspieler so ein: "Es wird schwer für uns, die Klasse zu halten, weil wir viele englische Wochen haben werden. Das ist für einen reinen Amateurverein, wie wir es sind, auf jeden Fall ein Nachteil. Unter der Woche müssen viele von uns noch ihrem Beruf nachgehen. Der Doppelbelastung werden wir irgendwann vielleicht Tribut zollen müssen. Trotzdem glaube ich, dass wir die nötige Qualität haben, die Liga zu halten".

Vor dem zuletzt beschlossenen Re-Start der Regionalliga Südwest plädierte Vidakovics, der im kommenden Mai seine Verlobte vor den Traualtar führen möchte, eigentlich für eine Fortsetzung der Runde nach der Winterpause und eine Verlängerung der Saison. Doch das Thema ist vorerst vom Tisch.

So arbeitet der Vollblutfußballer mit dem großen Kämpferherzen, der seit 2018 ein duales Studium im Bereich Betriebswirtschaft an der Technischen Hochschule Mittelhessen absolviert und bei Weber Maschinenbau in Breidenbach arbeitet, weiter eifrig an seinem Comeback - und blickt trotz aller Rückschläge weiter positiv in die Zukunft.