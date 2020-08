Konstant bleiben, SG Silberg/Eisenhausen!

Torwart- und B-Liga-Coach Thorsten Theis (rechts) mit den Neuzugängen der SG Silberg/Eisenhausen (von links) Simon Keil, Jonas Biek, Julian Thomä, Benedikt Kovacevic, Jannis Lüftner und Tom Künkel. Foto: Florian Pankraz

Silberg/EisenhausenDie SG Silberg/Eisenhausen hat im sechsten Jahr seit dem Aufstieg in die Fußball-Kreisoberliga Nord zur lang ersehnten Konstanz gefunden - nicht gleich, aber im Herbst 2019 durchaus beeindruckend. Mit sieben Siegen aus acht Spielen und dem 3:1-Derbysieg gegen Gladenbach stieß die Mannschaft bis auf Platz 4 der Tabelle vor. Nominell ist die SG damit die Nummer 3 im Fußballkreis Biedenkopf. Trainer Maik Baumgart ist sicher, dass seine Truppe das Potenzial hat, diesen Status in der Saison 2020/2021 zu verteidigen.

"Der Kader hat es hergegeben, wir hatten mit die beste Offensive. Dass wir so positiv abschneiden, war natürlich das Ziel, dass es tatsächlich geklappt hat, war nach den Jahren zuvor aber schon überraschend", blickt Baumgart auf die Corona-Saison und auf die fünf Spieljahre zuvor zurück. Seit dem Aufstieg musste zweimal bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt gezittert werden, ansonsten platzierte man sich als Siebter oder Achter in der oberen Tabellenhälfte. Aber stets absolvierten die Kombinierten eine Berg- und Talfahrt. Höhenflügen folgten immer wieder Tiefschläge und umgekehrt. Auch im Sommer 2019 war Unstetigkeit die Konstante. Dass sich dies mit Beginn des Oktobers änderte, führt der Coach vornehmlich darauf zurück, dass man auf wichtigen Positionen, insbesondere in der Zentrale, endlich einmal längere Zeit keine Verletzten zu beklagen hatte: "Dadurch hat sich das Abwehrverhalten verbessert, nicht nur in der ersten Kette, auch im Mittelfeld und in der Offensive wurde besser nach hinten gearbeitet."

Ein Blick in die Statistik offenbart Bemerkenswertes: So kannte Silberg/Eisenhausen nur Sekt oder Selters: Kein einziges Remis gab es in 19 Spielen. In diesen traf die SG 54 Mal ins Schwarze. Mit einem Schnitt von 2,84 Toren pro Match lagen die Hinterländer sogar vor Meister SV Emsdorf, der in 21 Spielen 59 Mal einnetzte. Zusammen mit dem Gladenbacher SC führte Silberg/Eisenhausen (je neun Siege und eine Niederlage) die Heimtabelle an. Die Kehrseite der Medaille: Von neun Auswärtsspielen gewann die SG ganze drei und im eigenen Kasten rappelte es 44 Mal (davon allein neun Mal bei den zwei August-Pleiten gegen den Tabellen-14. Dreihausen). Das sind im Schnitt 2,3 Gegentore - damit kann man auch in Abstiegsnot geraten. Diese Werte zeigen das Potenzial aber auch die Stoßrichtung, in die gearbeitet werden muss.

Dem trugen die Verantwortlichen bei der Kadergestaltung für die anstehende Saison Rechnung. Zwar haben mit Nicolai Herrmann, der sein Glück beim VfL Biedenkopf versucht, ein offensiver Schlüsselspieler sowie Außenverteidiger Stefan Kamm (FC Kombach) und Maximiliano Crispino (FC Angelburg) den Verein verlassen. Doch diese Verluste werden durch sechs Neuzugänge und einen reaktivierten Spieler mehr als kompensiert. Letzterer ist Michel Oklitschek, der seine aktive Karriere wegen gesundheitlicher Probleme mehr oder weniger beendet hatte, nach dem Okay der Ärzte nun aber wieder voll ins Training eingestiegen ist. Vorstandsmitglied "Jim" Herrmann, der den Spielausschuss in seiner Arbeit unterstützt, ist von dem langjährigen Gruppen- und Verbandsliga-Kicker des VfB Wetter beeindruckt: "Mit Oka haben wir einen echten Spielgestalter gefunden, er hat enorme Qualität und ist der Kopf der Mannschaft". Auch in der Defensive sei man bestens aufgestellt. "Ziel war es, jede Position doppelt besetzen zu können. Und das können wir, egal ob mit Dreier- oder Viererkette gespielt wird", stellt Herrmann fest.

Maik Baumgart begrüßt seit Anfang August bei seinen drei wöchentlichen Trainingseinheiten stets rund 20 Leute. Vom Auftreten der Neuzugänge ist der Trainer angetan. Insbesondere zwei Jungs aus dem Talentschuppen des JFV Hinterland, die den SG-Sturm weiter entfachen dürften, sind hier zu nennen. Jannis Lüftner ist nach zwei Jahren zur SG zurückgekehrt. "Er hat in der Saison beim VfL Biedenkopf viel gelernt", hat Herrmann beobachtet. Der Stoßstürmer schoss für den Gruppenligisten in 671 Spielminuten immerhin sechs Tore. "Großgewachsen, athletisch, gute Abschlüsse", zählt Baumgart Lüftners Vorzüge auf, sieht ihn in Sachen Rückwärtsbewegung aber noch als steigerungsfähig an. Benedikt Kovacevic kommt von der SG Dautphetal und war als kampfstarker Antreiber und Vollstrecker maßgeblich an deren A-Liga-Aufstieg beteiligt. "Er setzt seinen Körper sehr gut ein, hat einen starken Schuss, muss sich aber konditionell der neuen Klasse noch anpassen", bemerkt Maik Baumgart, der auch Julian Thomä (FV Wiesenbach), als "Gewinn für die Mannschaft" sieht, "vor allem dank seiner Spielintelligenz". Auch das vom FV Wallau gekommene Duo Jonas Biek und Tom Künkel gehe sehr engagiert zu Werke.

Und was schreibt Maik Baumgart als Saisonziel aus? Vielleicht geht noch mehr als Platz vier, ist vielleicht gar der Aufstieg möglich? "Das wäre allzu vermessen, gerade hinsichtlich der Belastungen zu Saisonbeginn mit Mittwochspielen im Rhythmus von 14 Tagen. Das ist für uns nicht ohne, denn wir haben nicht nur Studenten, sondern auch Berufstätige in der Mannschaft. Die ersten Wochen sind entscheidend, da ist Konstanz gefragt. Umso wichtiger ist es, dass der Kader in der Breite gewonnen hat".

Und noch eines betont der Trainer: "Alle Neuzugänge passen vom Charakter her zur Mannschaft, auch das ist enorm wichtig". Dass die Kameradschaft in der Truppe stimme, habe sich erst letzten Samstag gezeigt. "Erst haben die Jungs beim Testspiel gegen Südkreis in der Hitze richtig Gas gegeben, dann sind alle noch mal mit nach Dautphe gefahren zur Abkühlung im Freibad".

Testspiele

Dem 9:1-Kantersieg gegen den VfL Fellerdilln folgte ein 2:1-Erfolg bei der FSG Südkreis. Am heutigen Samstag (15 Uhr) wartet mit dem Gastspiel beim SV Emsdorf eine echte Standortbestimmung: Am 22. August (15 Uhr) stellt sich der VfL Biedenkopf in Silberg vor, am 28. August (15 Uhr) der SSV Oranien Frohnhausen.