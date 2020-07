Kovacevic und Lüftner verstärken die Offensive

Jetzt teilen:

Silberg/Eisenhausen (jpk). Die SG Silberg/Eisenhausen, als Vierter mit 43 Punkten und einem Quotienten von 1,89 das Überraschungsteam der "Corona-Saison" der Fußball-Kreisoberliga Nord geht mit fünf Neuzugängen in die neue Spielzeit. Mit Nicolai Herrmann, den es zum Gruppenligisten VfL Biedenkopf zieht, und Abwehrrecke Stefan Kamm, der mithelfen soll, beim B-Ligisten FC Kombach für Aufbruchstimmung zu sorgen, hat die SG zwei Kreisoberliga-Stammkräfte verloren. Hinzu kommen mit Lukas Becker (FC Angelburg) und Jan Theiss (SG Roth/Simmersbach) zwei Abgänge aus der zweiten Garnitur.

Vier Abgänge und fünf Neue bei SG Silberg/Eisenhausen

Vor allem zwei Neuzugänge versprechen noch mehr Durchschlagskraft in der Offensive, die schon 2019/20 mit 54 Toren die zweitbeste der Liga war: Jannis Lüftner, in der letzten Saison mit sechs Treffern immerhin zweitbester Torschütze des VfL Biedenkopf, kehrt nach zwei Jahren zur Spielgemeinschaft zurück. Benedikt Kovacevic trug nicht nur mit elf Treffern maßgeblich zur Vizemeisterschaft der SG Dautphetal in der Kreisliga B Biedenkopf bei.

Vier weitere Neue kommen von benachbarten A-Ligisten. Jonas Biek war mit 13 90-Minuten-Einsätzen der Turm im Abwehr-Bollwerk des FV Wallau und auch Simon Keil (SSV Hörlen) hat defensive Qualitäten. Für die Offensive sind ferner Tom Künkel (FV Wallau) und Julian Thomä (FV Wiesenbach) vorgesehen.