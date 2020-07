Kreisfußballtag am 31. Juli in der Hinterlandhalle

Jetzt teilen:

Hinterland (jpk). Der zweite Versuch zur Durchführung des Kreisfußballtages im Fußballkreis Biedenkopf ist für Freitag, 31. Juli, 19 Uhr, anberaumt. War am ursprünglichen (aufgrund der Corona-Pandemie abgesagten) Termin am 20. März noch das Bürgerhaus in Bad Endbach-Wommelshausen als Veranstaltungsort vorgesehen, so sollen die Delegierten der heimischen Vereine nun in der Dautphetaler Hinterlandhalle zusammenkommen, um die Weichen für die nächsten vier Jahre des Hinterländer Fußballs zu stellen.

Delegierte wählen Nachfolger von Heinz Schmidt

Auf der Tagesordnung stehen dann die Neuwahlen zum Kreisfußballausschuss, nametlich die Wahl eines Nachfolgers des scheidenden Kreisfußballwarts Heinz Schmidt, von dessen Stellvertreter sowie des Kreiskassenwartes. Gewählt werden in Dautphetal auch der Vorsitzende und die weiteren Mitglieder des Kreissportgerichts und des Regionalsportgerichts. Bestätigt werden müssen zudem die bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie gewählten Mitglieder des Kreisschiedsrichterausschusses und des Kreisjugendausschusses.

Hygiene, Mindestabstand und Nasen-Mund-Schutz

Die Durchführung des Kreisfußballtages fußt auf einem ausgefeilten, nun vom Landkreis Marburg-Biedenkopf abgesegneten Hygiene-Schutzkonzept, das sich in der geräumigen Hinterlandhalle besser umsetzen lässt, als im Wommelshäuser Bürgerhaus. So ist jeder Gast verpflichtet, beim Einlass in die Halle sowie beim Aufsuchen der Toilette einen Nasen-Mund-Schutz zu tragen und seine Hände zu desinfizieren. Die Desinfektionsmittel werden vom Kreisfußballausschuss gestellt. Diese Maßnahme wird von einer Aufsichtsperson überwacht. Zudem ist ein Formular zur Erfassung der Personalien auszufüllen und ein Mindestabstand von 1,5 Metern auf den markierten Wegen einzuhalten.

Vereinsvertreter nehmen

auf der Tribüne Platz

Auch die Sitzordnung wird durch Aufsichtspersonen delegiert und überwacht. Für die Vereinsmitglieder sind Plätze auf den Tribünenbänken markiert, während die Ehrengäste und der Kreisfußballausschuss an Tischen auf dem Spielfeld Platz nehmen. Dabei sind zur Einhaltung des Mindestabstandes für jede Person 5 Quadratmeter Fläche vorgesehen. Nach jedem Vortrag am Rednerpult wird das Mikrofon desinfiziert.

Kein Verkauf von Getränken im Foyer der Hinterlandhalle

Damit es im Foyer der Halle vor, während und nach der Veranstaltung zu keinen Ansammlungen kommt, wird auf den Verkauf von Getränken verzichtet. Heinz Schmidt betont, dass Personen mit Erkältungs- oder grippeähnlichen Symptomen oder mit Fieber die Halle nicht betreten dürfen. Der Kreisfußballwart mahnt alle Teilnehmer zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen. "Die derzeitige Situation verlangt von uns allen große Umsicht, Geduld und Verständnis. Gemeinsam werden wir auch diesen Abend schaffen!", so Heinz Schmidt.