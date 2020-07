Kreisfußballtag steigt in der Hinterlandhalle

Jetzt teilen:

Dautphetal (jpk). Am heutigen Freitag ab 19 Uhr steigt in der Hinterlandhalle in Dautphetal der Kreisfußballtag des Fußballkreises Biedenkopf. Die Weichenstellung für die nächsten vier Jahre ist außerordentlich tiefgreifend. Denn eine ganze Reihe altgedienter Verbandsfunktionäre nehmen ihre Hüte.

Allen voran natürlich Kreisfußballwart Heinz Schmidt. Seit Jahren als Stellvertreter an der Seite Burkhard Grafs stehend, übernahm der heute 68-Jährige im Juni 2010 den Vorsitz im Kreisfußballausschuss zunächst kommisarisch, nachdem sein Schulfreund einen Schlaganfall erlitten hatte. Zum 1. Januar 2011 vom HFV offiziell zum Kreisfußballwart ernannt, schenkten ihm die Delegierten der Hinterländer Fußballvereine 2012 in Bottenhorn und 2016 in Wiesenbach einstimmig ihr Vertrauen. Kandidat des Kreisfußballausschusses für die Nachfolge Heinz Schmidts ist der Wiesenbacher Diether Achenbach, seit Jahren rühriger Koordinator für Qualifizierung. Sein Stellvertreter soll Dietmar Becker (SSV Steinperf) werden.

Völlig neu besetzt werden muss das Kreissportgericht. Und hier wird Erhard Fuchs eine riesige Lücke hinterlassen. Der Hartenröder gehörte dem damals noch Kreisrechtsausschuss genannten Gremium seit 1976 an, seit 1996 als Vorsitzender. Als eines der beiden Hinterländer Mitglieder des Regionalsportgericht (auch die werden am Freitag gewählt) möchte der 76-Jährige, nach eigenem Bekunden, übrigens weitermachen. Und auch Herbert Lenz, seit 1980 im Amt und damit der dienstälteste Kreispressewart Hessen, will Stift, Block und Kamera beiseite legen. Gewählt werden in Dautphetal ferner der Kreiskassenwart sowie die Delegierten und Ersatzdelegierten für den noch ausstehenden ordentlichen Verbandstag des HFV.

Bereits gewählt sind die Mitglieder des Kreisschiedsrichter- und des Kreisjugendausschusses. Noch vor dem Corona-Lockdown hatten im Februar die Referees in Gladenbach Lars Braun als ihren Obmann bestätigt, auf dem Kreisjugendfußballtag in Wallau war Jörg Sperling zum Nachfolger von Herbert Schöck gewählt worden, der das Amt des Kreisjugendfußballwarts zuvor 20 Jahre lang bekleidet hatte.

Dem ausgefeilten Hygiene-Schutzkonzept entsprechend ist am Freitag jeder Gast verpflichtet, beim Einlass in die Halle sowie beim Toilettenbesuch einen Nase-Mund-Schutz zu tragen, seine Hände zu desinfizieren, einen Mindestabstand von 1,50 Meter auf den markierten Wegen einzuhalten sowie ein Formular zur Erfassung seiner Personalien auszufüllen. Für die Vereinsmitglieder sind Plätze auf der Tribüne markiert. Damit es im Foyer der Halle zu keinen Ansammlungen kommt, wird auf den Verkauf von Getränken verzichtet. Heinz Schmidt betont, dass Personen mit Erkältungs- oder grippeähnlichen Symptomen oder mit Fieber die Halle nicht betreten dürfen.