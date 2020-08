Kreispokalendspiel 2019/20 steigt im Gunterstal

Jetzt teilen:

Hinterland (red). Das Kreispokalendspiel des Fußballkreises Biedenkopf aus der Saison 2019/2020 zwischen dem FV 09 Breidenbach und dem SSV Bottenhorn findet am Samstag, 29. August, ab 15.30 Uhr im Stadion Gunterstal in Breidenbach statt. Das Losglück hatte ursprünglich den Heide-Kickern das Heimrecht beschert. Aufgrund der strengen Hygieneauflagen und den sich daraus ergebenden Umsetzungsschwierigkeiten auf dem neuen Rasenplatz in Bottenhorn, haben die Kicker aus dem Höhendorf auf ihr Heimrecht verzichtet. "Das ist eine absolut verantwortungsvolle Entscheidung, die in Bottenhorn getroffen wurde und verdient höchsten Respekt", so Kreisfußballwart Diether Achenbach.

Für Fußballspiele in Hessen gibt es aktuell eine Empfehlung des Hessischen Fußball-Verbandes, eine Teilnehmerbeschränkung der jeweiligen Veranstaltung von 250 Personen vorzusehen. Dazu sollten sowohl Zuschauer, als auch Spieler, Betreuer und alle weiteren Personen auf dem Sportgelände zählen. Diese Einschränkungen machen die Organisation des ersten fußballerischen Highlights in diesem Sommer nicht leichter. "Hier haben die Verantwortlichen aus Breidenbach und Bottenhorn eine faire Kompromisslösung getroffen", meint Achenbach. 200 Eintrittskarten gehen in den Verkauf. Davon 80 Karten nach Bottenhorn, die im Vorfeld bei den dortigen Vorstandsmitgliedern erworben werden können.

120 Breidenbacher Karten am Freitag im Vorverkauf

Die restlichen 120 Karten bietet der FV 09 seinen Mitgliedern und Freunden im Rahmen eines Vorverkaufes am kommenden Freitag um 18.30 Uhr im Gunterstal an.

Wer also beim Pokalendspiel dabei sein möchte, sollte sich dieses Verfahren merken. Es ist davon auszugehen, dass am Spieltag selbst keine Eintrittskarten mehr zu bekommen sind.