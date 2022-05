Kreispokalendspiel steigt in Biedenkopf

Glücksgriff für den VfL Biedenkopf: Peter Wynhoff hat das Los des Gruppenligisten aus der Trommel gezogen. Kreisfußballwart Diether Achenbach klärt über die Terminwahl auf. Foto: Jens Schmidt

DAUTPHE - Das 66. Kreispokalfinale des Fußballkreises Biedenkopf zwischen Verbandsligist FV Breidenbach und Gruppenligavertreter VfL Biedenkopf findet am 18. Juni in Biedenkopf statt. Dies ergab die Auslosung des Heimrechts durch Kreisfußballwart Diether Achenbach und Peter Wynhoff von Borussia Mönchengladbachs Traditionsmannschaft, der "Weisweiler-Elf", am Rande deren Freundschaftsspiel gegen den Alten Herren des TSV Mornshausen. Die mit Spannung erwartete Auslosung verfolgten in Dautphe einige Breidenbacher und Biedenkopfer Vorstandsmitglieder vor Ort. Der Sieger des Finals nimmt am prestigeträchtigen und meist auch finanziell lukrativen Hessenpokalwettbewerb teil. Auf die Frage, warum das Finale nicht in die Vorbereitung zur neuen Saison eingebettet werden könne, sondern am Ende der aktuellen Runde stattfindet, gab Dieter Achenbach Auskunft: "Wir müssen bis zum 30. Juni den Teilnehmer am Hessenpokal melden. Daher können wir leider nicht Mitte oder Ende Juli unser Kreispokalfinale spielen", verriet der Kreisfußballwart.