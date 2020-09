Langenaubach und Kinzenbach teilen sich die Punkte

Ziyad Abdellaui vom SSV Langenaubach (l.) ist dem Kinzenbacher Hagan Güngör entwischt. Das Spiel endet mit einem 2:2-Unentschieden. Foto: Peter Bayer

Kinzenbach. Die SG Kinzenbach bleibt in der Fußball-Verbandsliga Mitte ungeschlagen. Am Mittwochabend musste sie sich gegen den SSV Langenaubach beim 2:2 (1:0) mit einem Punkt begnügen. Aber wie auch in den beiden Spielen zuvor verhinderte das Team aus dem Heuchelheimer Ortsteil nach einem Rückstand noch eine Niederlage.

Die Führung der Gastgeber fiel überraschend, denn bis dahin hatte das Langenaubacher Team von Trainer Fabio Eidelwein mehr Offensiv-Akzente gesetzt, weil ihnen auch zu viel Raum zum Kombinieren gelassen wurde. Besonders über die rechte Angriffsseite, vom schnellen Felix Schmitt initiiert, verpassten aber Sebastian Schneider und Kollegen seine Hereingaben, oder trafen - wie Michael May (7.) oder Schneider - zu ungenau.

In der 18. Minute war Kinzenbachs Torjäger Henrik Keller diesmal der Vorbereiter für Stephan Alber, der erst ins Team gerutscht war, weil Nicolas Anker nach dem Aufwärmen verletzungsbedingt passen musste. Alber zog mit dem genauen Steilpass von Keller allein auf SSV-Keeper Sascha Fünfsinn zu und vollendete zum 1:0. Fünfsinn blieb auch in der Folge sonst beschäftigungslos, obwohl die Führung die Gastgeber zu beflügeln schien. May (42.) verpasste noch vor der Pause den Ausgleich, als SG-Keeper Henrik Flechtner keine Mühe mit seinem Schuss hatte.

Fotos Ziyad Abdellaui vom SSV Langenaubach (l.) ist dem Kinzenbacher Hagan Güngör entwischt. Das Spiel endet mit einem 2:2-Unentschieden. Foto: Peter Bayer Kopfballduell: Kinzenbachs Tommy Ried (l.) kommt vor Langenaubachs Met Kakar ans Leder. Foto: Peter Bayer 2

Schneiders Tor zum 2:1 reicht letztlich nicht zum Sieg

Nachdem Keller (52.) aus spitzem Winkel das Leder verzogen hatte, traf Marvin Hartmann nach einer Hereingabe von Schmitt das Aluminium des SG-Gehäuses, und Mert Kacar scheiterte mit seinem Schuss an Flechtner. Machtlos war der Kinzenbacher Keeper aber beim Schuss von May (61.) vom Elfmeterpunkt durch die Beine der SG-Abwehr.

Nachdem Alber (65.) und Mecier Grouls (74.) am gut reagierenden Fünfsinn gescheitert waren, schien die Partie zu kippen. Eine Viertelstunde vor Schluss sorgte Schneider für die Langenaubacher 2:1-Führung, als der Rückkehrer freistehend einen Konter erfolgreich abschloss. Aber die Kinzenbacher Elf von Trainer Oliver Dönges gab sich nicht geschlagen und kam noch zum 2:2-Ausgleich (80.) durch einen Handelfmeter von Tommy Ried, den Dominik Zeller verursacht hatte.

Seine Gelbe Karte hatte Folgen, denn zwei Minuten später sah er Gelb-Rot wegen Meckerns. Was allerdings keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis hatte, auch wenn Keller in der Nachspielzeit aussichtsreich noch an Fünfsinn seinen Meister fand.

Kinzenbach: Flechtner - Yildirim, Mohr, Mark, Schmidt - Alber (87. P. Sajonz) , Ried, Güngör (71. Helm), R. Sajonz, Grouls - Keller.

Langenaubach: Fünsinn - Hartmann, Damar (88. Schwarz), Zeller, Yilmaz - Andellaoui, Schmitt (80. Öner), Eleuch, May, Kacar - Schneider.

Schiedsrichter: Lotz (Marburg). - Zuschauer: 100. - Tore: 1:0 (18.) Alber, 1:1 (61.) May, 1:2 (75.) Schneider, 2:2 (80.) Ried (Handelfmeter). - Gelb-Rote Karte: Zeller (82.) wegen Meckerns.