Marburger Clubs fordern die Großen Zwei

Alle Bauerbacher Angriffe abgeblockt: VfB-Keeper Lorenz Purbs hielt am Mittwoch im Marburger Kreispokalderby seinen Kasten sauber und wir am Sonntag in Niedernhausen auch wieder alle Hände voll zu tun haben. Marcel Schott will mit dem SVB das Pokalaus mit einem Heimsieg gegen Weyer vergessen machen. Foto: Stefan Tschersich