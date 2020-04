Mehr Dribblings, mehr Passspiel, mehr Torschuss

Jetzt teilen:

Hinterland. Nils Waldschmidt ist Trainer am DFB-Stützpunkt Eibelshausen mit der Lizenz "Elite Jugend". Aspekte der Spielform "Funino" baut er aber auch als Coach des Kreisoberligisten Gladenbacher SC immer wieder in die Übungseinheiten ein. Christoph Felkl hat es in der Politik bis zum Bürgermeister der Gemeinde Breidenbach gebracht, als Jugendtrainer der JSG Breidenbach/Wiesenbach bis zum F-Jugend-Kreispokalsieger. Auch im Training mit seiner mittlerweile in die E-Jugend aufgerückten Truppe ist für ihn Funino das A und O.

Wie sind Sie auf Funino aufmerksam geworden?

Nils Waldschmidt: Den ersten Kontakt mit Funino hatte ich auf einer Schulung im Rahmen meiner Tätigkeit als DFB-Stützpunkttrainer. Insgesamt ist die Idee für mich nichts Neues, aber es ist gut dass diese Art zu trainieren und spielen einen Namen bekommen hat.

Christoph Felkl: Im Rahmen des Trainerlehrgangs in der Sportschule des HFV in Grünberg.

Wie bauen Sie Funino ins Training ein?

Waldschmidt: Vor allem im Stützpunkttraining (U12-U15) nutzen wir das Funino-Konzept in seiner Reinform oder etwas abgewandelt in jeder Trainingseinheit. Sogar im Seniorenbereich nutze ich immer wieder Elemente aus Funino. Kleines Feld, mehrere Tore, geringe Anzahl von Spielern - daraus resultieren viele Ballkontakte und immer wieder neue Spielsituationen. Das fördert in allen Altersbereichen die Wahrnehmung und die Spielinteligenz.

Felkl: Wir bauen eigentlich in jedem Training eine Spielform im kleinen Feld auf mehrere Tore ohne Torwart ein, um jeden einzelnen Spieler möglichst viele Ballaktionen zu garantieren.

Wie lange dauert so ein Spiel eigentlich?

Felkl: Die Orientierung ist pro Spieler einer Mannschaft eine Minute. Also bei Drei gegen Drei drei Minuten, bei Fünf gegen Fünf fünf. Ich achte aber eigentlich mehr auf die Atmung der Kinder und deren Bewegungen. Wenn sie nach drei Minuten noch Luft haben, geht's beim Drei gegen Drei auch schonmal vier Minuten.

Was beobachten Sie? Ist wirklich mehr Bewegung im Spiel? Oder sind die Rollen nicht doch wieder schnell verteilt?

Waldschmidt: Alle Spieler sind in den Aktionen beteiligt. Jeder Einzelne muss die jeweilige Spielsituation wahrnehmen und analysieren. Das fördert die Handlungsschnelligkeit und Kreativität der Spieler. Im Endeffekt ist es nichts anderes als früher auf dem Bolzplatz. Da die Kinder heutzutage kaum noch auf Bolzplätzen spielen, müssen wir diese Fähigkeiten im Verein fördern.

Felkl: Grundsätzlich haben alle Spieler in einem kleinen Feld mehr Aktionen. Mehr Dribblings, mehr Zweikämpfe, mehr Passspiel, mehr Torschuss und durch die vier Tore mittlerweile auch Ansätze von Spielverlagerung. Sollte sich ein Spiel mal anders entwickeln, ist der Trainer gefragt, aktiv zu coachen. Bei uns klappt das in der Regel mittlerweile aber sehr gut, weil ich den jüngeren Jahrgang seit den Bambini betreue und wir Funino eigentlich schon immer sehr viel im Training eingesetzt haben. Und man konnte ja im letzten Pokalfinale der F-Jugend (das die JSG Breidenbach/Wiesenbach 7:0 gewann; Anm. d. Red.) beobachten, dass es auch schon im Spiel Früchte trägt.

Welches "Ausbildungsziel" verfolgen Sie mit den Junioren eigentlich? Man hört ja immer, die Kinder sollen vor allem Spaß haben.

Felkl: Bei den Altersklassen bis einschließlich der E-Jugend steht natürlich der Spaß über dem sportlichen Erfolg. Wir haben immer gesagt, dass es uns viel wichtiger ist, kein Kind zu verlieren, als der Blick auf die Tabelle. In der aktuellen Spielzeit zum Beispiel hatten wir zu Beginn der Saison 16 Kinder, mittlerweile betreuen wir 25. Ausbildungsziel erreicht. Aber natürlich sind wir als Trainer auch ehrgeizig. Keiner verliert gerne. Deswegen sagen wir auch: Habt Spaß, und den meisten Spaß habt ihr, wenn ihr gewinnt.

Waldschmidt: Mein Appell: Lasst die Kinder in kleinen Gruppen, mit mehreren Toren und auf engem Raum Fußball spielen. Nur das ist Altersgerecht und macht Spaß!

Die Fragen stellte Jens Kauer.