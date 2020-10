Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Weidenhausen/Hartenrod (jpk). Der SV Hartenrod hat am Sonntag in der Kreisliga A Biedenkopf das Derby beim VfL Weidenhausen 0:2 verloren. Der Hartenröder Alfred Pitzer übte am Montag konstruktive Kritik an unserem Spielbericht: "Da hat etwas gefehlt. Der Weidenhäuser Vitali Michajlow ist beim Stand von 0:0 bei uns im Sechzehner hingefallen, Schiedsrichter Krämer hat Elfmeter gepfiffen. Als unsere Spieler protestiert haben, hat Krämer bei Michajlow nachgefragt und der bestätigt, dass es kein Foul war. Das war eine coole Maßnahme vom Schiri und eine faire Handlung vom Spieler, wie man es heute nur noch selten sieht". Die beiden Tore zum VfL-Sieg schoss danach: Vitali Michajlow.