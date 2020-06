Mit der Taufe auf dem Platz fing es an

Führungsspielerin, Torschützin, Kapitänin und "emotional Leader" des Gruppenligisten FSV Friedensdorf: Carmen Preisig. Foto: Alexander Fischer

Hinterland (mcs). Zwar schieben die Kontaktverbote aktuell auch dem regulären Trainingsbetrieb der heimischen Fußballvereine noch einen Riegel vor, für einen weiteren Teil der Serie "Mittelhessens Spielführerinnen" bleibt aber allemal Zeit. Wer sind die Leaderinnen der heimischen Vereine? Wieso haben sie sich für den Fußball entschieden, und was waren bislang ihre Karriere-Highlights? Das sind einige der Fragen, mit denen sich die Serie beschäftigt. Aber auch über die aktuelle Situation und über Privates spricht die 36-jährige Carmen Preisig, Kapitänin des Gruppenligisten FSV Friedensdorf.

Mit dem Fußball begonnen habe ich im Alter von... 6 oder 7 Jahren bei... Wacker Frohnhausen.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil...

ich familiär vorgeprägt war. Zudem war es dann sogar so, dass ich bei einer Festivität auf dem Sportplatz getauft wurde. Da war der Weg zum Fußball dann wohl irgendwie schon vorbestimmt (lacht).

Meine Lieblingsposition ist...

die im Sturm und die auf der Sechs. Vor allem die Sechs ist natürlich eine sehr zentrale Position. Aber ich bin ja nun schon einige Jahre dabei und habe wohl schon so ziemlich jede Position auf dem Spielfeld bekleidet.

Ein besonderes Spiel, an das ich mich erinnern kann,...

fand in der ersten Verbandsliga-Saison statt. Ich kann mich an eine Partie gegen den Spitzenreiter erinnern, gegen den wir 1:4, später noch mit 3:5 zurücklagen und praktisch mit dem Schlusspfiff im strömenden Regen noch den 5:5-Ausgleich geschafft haben. Das war schon ein besonderes Spiel. Generell habe ich aber gar nicht unbedingt einzelne Partien vor Augen, sondern es sind immer die ganz engen, an die ich mich erinnere und die wir natürlich gewonnen haben.

Meine größten sportlichen Erfolge waren bislang...

mit dem Team ganz klar die Verbandsliga-Aufstiege mit Kickers Erdhausen und Friedensdorf. Zudem die Tatsache, dass wir mit dem FSV Rekord-Kreispokalsieger sind. Persönlich bleibt mir natürlich in Erinnerung, dass ich zu Beginn, als wir in der tiefsten Klasse angefangen haben, mal mit meinem Trainer gewettet habe. Er fragte, wie viele Tore ich in der Saison schießen will und ich sagte vollmundig: 60! Das Geld für die Pizza, um die wir gewettet haben, hatte ich gedanklich natürlich schon abgehakt, am Ende sind mir aber tatsächlich 62 Tore gelungen!

Das kurioseste Erlebnis auf dem Fußballplatz war:

Bei strömendem Regen hat mal ein Schiedsrichter mit Regenschirm gepfiffen, das war schon kurios. Zudem mussten wir in einer Saison gleich drei Mal in Weimar antreten. Beim ersten Mal - wir lagen 0:1 zurück - ist das Flutlicht ausgefallen, das Spiel musste daher abgebrochen werden. Beim zweiten Mal sorgte ein heftiges Gewitter für den Abbruch, erneut lagen wir mit 0:1 zurück. Das dritte Spiel konnte dann komplett durchgezogen werden, und wir haben mit 5:0 gewonnen.

Mein persönliches Ziel im aktiven Fußball ist,...

noch ein schönes Abschiedsspiel zu bestreiten. Ich habe mein Karriereende ja für diesen Sommer angekündigt. Allerdings war mein letztes Spiel ein 0:6 gegen Eintracht Lollar II, damit würde ich ungern abtreten.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben, dann...

haben wir wirklich einen wilden und verrückten Haufen beisammen. Sehr spannend ist aber zu sehen, dass - wie unterschiedlich die Interessen oder die Charaktere doch sind - auf dem Platz alle zusammenarbeiten und alles für den Erfolg der Mannschaft geben.

Spielführerin meiner Mannschaft zu sein, ist für mich etwas Besonderes, weil...

ich ja nicht vom Trainer bestimmt, sondern von der Mannschaft gewählt wurde. Deswegen spüre ich natürlich schon das Vertrauen der Mannschaft und möchte auch Verantwortung übernehmen. Aufgrund meines Alters konnte ich meine gesammelten Erfahrungen weitergeben und auch mal Probleme ansprechen, was jüngeren Spielerinnen naturgemäß ja etwas schwerer fällt.

Die Leser sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, weil...

es bei uns meistens spannend zugeht. Unsere Spiele sind meistens richtig knapp, ob wir gewinnen oder verlieren. Und natürlich kann sich vor allem auch die dritte Halbzeit sehen lassen. Ach ja, und die Bratwurst ist sehr gut (lacht).

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere,...

dann gehe ich sehr gerne wandern. Zuletzt war ich in den Alpen unterwegs. Zudem habe ich einen riesigen Garten, dem ich mich in den letzten Monaten natürlich auch intensiv widmen konnte. Zudem gehe ich gerne auf Festivals, ich hoffe natürlich, dass das bald wieder möglich ist.

Wenn die Kontaktsperren aufgehoben sind, werde ich mich als erstes...

darauf freuen, mein Team mal wieder zu sehen und logischerweise viele Dinge machen zu können, auf die ich zuletzt verzichten musste. Zudem wäre es wirklich toll, wenn es mit meinem Abschiedsspiel dann noch klappen würde.

Loswerden möchte ich unbedingt noch,...

dass ich wirklich viele tolle Menschen während meiner Fußballkarriere kennengelernt habe. Zudem möchte ich wirklich mal ein Lob an den Verein aussprechen, denn seit wir hier 2003 mit dem Frauenfußball begonnen haben, hat dieser immer einen hohen Stellenwert in Friedensdorf eingenommen und wurde immer sehr positiv begleitet. Es freut mich wirklich, dass wir über all die Jahre eine solche Unterstützung erhalten haben!