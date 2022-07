"Mit Jörg Wolf habt ihr einen guten Mann bekommen"

Für die Kicker der SG Silberg/Eisenhausen sollte die neue Kreisoberliga-Saison beginnen, wie die alte endete: Am 4. Juni holten sie sich mit einem 6:1 bei der SG Lahnfels die Vizemeisterschaft. So heißt auch der Auftaktgegner am 7. August in Silberg. Foto: Jens Schmidt