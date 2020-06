Mit neuem Sextett unter die ersten Fünf

Jetzt teilen:

Biedenkopf. Sportlich, organisatorisch und auf administrativer Ebene stellt sich Fußball-Gruppenligist VfL Biedenkopf zur neuen Saison anders auf (wir berichteten). Jetzt gab der VfL die Verpflichtung von sechs Zugängen zur Spielzeit 2020/2021 bekannt.

"Wir haben bei den Zugängen ganz bewusst Wert auf einen Mix aus höherklassig erfahrenen Akteuren und jungen Perspektivspielern gelegt", betont der neue Sportchef Jürgen Koch. Bereits in der vergangenen Winterpause kamen der Hessenliga-erfahrene Torjäger Daniel Gora vom FC Ederbergland und Torhüter Fabian Losert, der vom SSC "Juno" Burg zurück ins Franz-Josef-Müller-Stadion wechselte.

In die neue Runde geht der VfL mit weiteren sechs Zugängen. An der Spitze steht dabei der 33-jährige Routinier Johannes Damm, der zuletzt bei der SG Laasphe/Niederlaasphe kickte und zuvor 280 Verbandsligaspiele für den FV Breidenbach absolvierte. Damm bewährte sich bei den Breidenbachern als Torjäger und wechselte später erfolgreich in die Innenverteidigung. Er ist somit neben seinen Qualitäten als Führungsspieler fast überall einsetzbar. Innenverteidiger Marco Kovacevic, Sohn von VfL-Trainer Vladi Kovacevic, kommt vom FC Ederbergland. Für den FCE und für Eintracht Stadtallendorf kickte der 26-Jährige unter anderem 98 Mal in der Hessenliga. Benyamin Sabau spielte einst für den FV Breidenbach in der Verbandsliga und kommt von der SG Oberes Banfetal. Thorsten Gantenberg weist Verbandsligaerfahrung in den Trikots des SV Bauerbach und der SF/BG Marburg auf. Der 25-jährige Mittelfeldspieler aus dem Ebsdorfergrund spielte zuletzt für die SpVgg Rauischholzhausen. Zweimal durfte der 21-jährige Defensivspezialist Yanik Spenner für den VfB Wetter in der Verbandsliga ran. Und Nico Herrmann absolvierte in der abgebrochenen Saison 14 Kreisoberligapartien für die SG Silberg/Eisenhausen. Torben Zaun kehrt nach langer Pause wegen Studium und Verletzung wieder in den Kader zurück. Insgesamt weisen die Zugänge des VfL Biedenkopf in diesem Kalenderjahr satte 369 Partien an Verbandsligaerfahrung und 152 Spiele in der Hessenliga auf.

"Wir fühlen uns mit dem aktuellen Kader nun breiter und sportlich besser aufgestellt. Nur wenn es sportlich und wirtschaftlich passen sollte, werden wir uns noch weiter ergänzen", berichtet Jürgen Koch, der als Ziel für die neue Spielzeit einen Platz unter den ersten Fünf der Tabelle ausgegeben hat. Neuer Co-Trainer wird Marco D'Ambrosio, zuvor in der Sportlichen Leitung aktiv.

An Abgängen stehen Tim Napierala und Lamont Noack (beide Ziel unbekannt) fest. Lukas Cegledi wird vorerst eine Spielpause einlegen. Auch beim VfL Biedenkopf vermag niemand exakt abzuschätzen, wie lange die wegen der Corona-Pandemie verhängte Spielpause dauern wird. Nach den Worten Jürgen Kochs stellt sich der VfL vorsichtig auf einen Start der Saison 2020/2021 ab frühestens Mitte September ein.