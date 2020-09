Morns-/Erdhausen erster Spitzenreiter

Auch Arton Brahimi (rechts) steuert einen Treffer zum Sterzhäuser 4:1-Auftaktsieg gegen Friedensdorf/allendorf bei. Hier setzt er sich im Kopfballduell gegen Simon Acker durch. Foto: Jens Schmidt

HinterlandDie SG Mornshausen/Erdhausen ist erster Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf. Die Kombinierten fuhren mit dem 5:1 gegen den SSV Allna-/Ohetal am ersten Spieltag den höchsten Sieg ein. Gut eingelebt hat sich wohl der FSV Sterzhausen. Die Lahntaler kamen aus dem Kreis Marburg dazu und schlugen am Samstag im Nachbarschaftsduell die SG Friedensdorf/Allendorf mit 4:1. Ausgefallen ist das Gastspiel des VfL Biedenkopf II beim FC Kombach. Bei einem Biedenkopfer Spieler besteht die Möglichkeit einer Corona-Infizierung. Auch der 3:1-Erfolg des VfB Lohra, des besten Nichtaufsteigers der letzten Saison, gegen Gladenbach II ist sicherlich bemerkenswert.

FSV Sterzhausen - SG Friedensdorf/Allendorf 4:1 (4:0): "Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und in der ersten Halbzeit gespielt wie aus einem Guss", frohlockte Sterzhausens Sprecher Stefan Jost nach dem Match. Liridon Brahimi schloss in der 7. Minute einen feinen Angriff aus kurzer Distanz zum 1:0 ab. Kurzdarauf wurde Adrian Cohaus im Strafraum gelegt und verwandelte den Elfmeter selber (9.). Ein Foul an Björn Rhiel führte zum nächsten Strafstoß, den Arton Brahimi in die Maschen setzte (27.). Und drei Minuten später lenkte Gästespieler Sören Schmidt einen Schuss ins eigene Tor ab. Schon mit dem nächsten Angriff fiel Friedensdorf/Allendorfs Ehrentor: Danny Rink nutzte ein Missverständnis zwischen Verteidiger und FSV-Torwart Daniel Elsen. Nach dem Seitenwechsel ließ es die Heimelf ruhiger angehen, die Dautphetaler verteidigten mit Mann und Maus, ab der 60. Minute mit einem Mann weniger: Julian Wüsten sah wegen Beleidigung eines Gegenspielers die Rote Karte.

SpVgg Frohnhausen II - SG Dernbach/Wommelshausen II 2:4 (1:3): Das Reserveduell war insgesamt sehr ausgeglichen. Die Gäste lagen 0:2 und zur Pause 1:3 in Führung. In der zweiten Hälfte kam Frohnhausen auf ein Tor heran, ehe Dernbach/Wommelshausen den Sack zu machte.

SG Lahnfels II - TSV Michelbach II 1:4 (1:1): Die erste Halbzeit war ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Nils Löwer profitierte in der 25. Minute von einem Lahnfelser Rückpass in den Lauf des Gegenspielers und lochte zum 0:1 ein. Nils Weide gleich aus (35.). Direkt nach der Pause gelang Benjamin Schumann die erneute Michelbacher Führung. Wieder war solch ein Lahnfelser Rückpass zum Gegenspieler voraus gegangen (46.). Lahnfels hatte noch einige gute Einschussmöglichkeiten verzeichnet. Es trafen aber am Ende die Michelbacher Paul Richter (81.) und Lukas Wiese (82.). Da spielte Lahnfels nach Gelb-Rot gegen Tim Metz in Unterzahl (73.).

VfB Lohra siegt im Derby

bei GSC-Reserve mit 3:1

VfB Lohra - Gladenbacher SC II 3:1 (0:1): Ein umkämpftes Derby an der Hainbuche. Gladenbach ging durch ein Freistoßtor von Ferhat Koc in Führung (15.). Lohra war in den ersten 20 Minuten am Drücker, dann war das Spiel offen. Beide Seiten hatten ihre Torchancen. Manuel Findt wendete das Blatt für den VfB mit zwei Toren (60., 76.) und Julian Stenzel verwandelte am Ende einen Foulelfmeter (90.).

SG Mornshausen/Erdhausen - SSV Allna-/Ohetal 5:1 (3:1): Mit einem Kopfball aus 17 Metern brachte Rico Seidel nach zwei Minuten Allna-/Ohetal in Führung. Es entwickelte sich in Mornshausen aber eine einseitige Begegnung. Meist in Richtung des Sinkershäuser Tores. Yannik Runzheimer, Lukas Damm und Florian Rössler hatten einige Torchancen. Rössler glich mit einem Foulelfmeter aus (8.). Nach 32 Minuten traf Damm mit einem abgefälschten Schuss. Ein Flachschuss von Rössler brachte das 3:1 (40.). Tormann Waldemar Immel musste in der zweiten Halbzeit nur noch zwei mal hinter sich greifen und verhinderte eine zweistellige Niederlage Sinkershausens. Micha Koch hatte nach einer Hereingabe Rösslers getroffen (59.) und kurz vor Schluss köpfte Tian Behr zum 5:1 ein (87.).