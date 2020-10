Nach dem Primus wartet das Schlusslicht

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HINTERLAND - (omh). Die SG Angelburg reist in der Frauenfußball-Verbandsliga Nord nach dem Sieg gegen Spitzenreiter Jahn Calden II frohen Mutes zu Schlusslicht Obermelsungen. Auch Gruppenligist SV Erdhausen hat nach dem 3:1 gegen Titelanwärter FC Weimar sicher genug Selbstvertrauen für die Reise zu Kellerkind 1. FSC Marburg.

Verbandsliga Nord, Gruppe 1

Die SG Angelburg (3./7 Punkte) hat mit dem 4:0 gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter Jahn Calden II ein beeindruckendes Zeugnis seiner Stärke abgeliefert. Bei einer ähnlichen Leistung am Samstag (15.30 Uhr) sollte für den Aufsteiger bei Schlusslicht TSV Obermelsungen (7./2) ein weiterer Dreier außer Frage gestehen.

Gruppenliga, Gruppe 1

Die Hinterländer Teams des Regions-Oberhauses müssen ebenfalls reisen. Der FSV Friedensdorf (4./7) steht am Samstag um 17 Uhr beim RSV Roßdorf (3.) in der Pflicht. Zuletzt ließ Friedensdorf beim 2:2 gegen den 1. FSC Marburg (6./1) eingeplante Punkte liegen. Am Samstag um 17 Uhr tritt der SV Erdhausen (5./6) im Gaßmann-Stadion gegen den FSC ab. Die Kickers-Damen dürften nach dem Coup gegen Weimar noch mehr Rückenwind verspüren als die Marburgerinnen.

Kreisoberliga, Gruppe 1

Die SG Angelburg II (8.) mit dem 3:1 gegen Frohnhausen den ersten Sieg eingeheimst. Jetzt steht am Samstag um 17 Uhr dafür die Dienstreise zum Tabellendritten FSG Ebsdorfergrund an. Da hängen die Trauben wieder höher.

B-Liga Regional

Der FSV Buchenau steht mit 7 Punkten auf Rang 3. Den gilt es am Samstag (14 Uhr) in Eibelshausen gegen die punktgleichen SG Eschenburg II (5.) zu verteidigen. Um 16 Uhr fordert das dritte 7-Punkte-Team SSV Endbach/Günterod (4.) den ehemaligen Primus FC Gambach (2./9) auswärts heraus. Der SV Erdhausen II (9.) prüft um 15 Uhr den gastgebenden Tabellenführer SV Hermannstein II (10). Um 17 Uhr ist der FSV Friedensdorf II (7./4) bei Tabellennachbar SG Hammerweiher (6./6) gefordert.