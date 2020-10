Nachholspiel steigt in Weidenhausen

Jetzt teilen:

WEIDENHAUSEN - Im Spiel der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf negrüßt der Tabellenvierte SG Mornshausen/ Erdhausen (12 Punkte) am Mittwoch um 20 Uhr den FC Kombach (10./6) zum Nachholspiel.

Da der Platz am Erdhäuser Hasengarten derzeit in einen Kunstrasen umgewandelt wird, wird auf das Polygras in Weidenhausen ausgewichen. Mornshausen/Erdhausen ist durchaus gut drauf, wie das jüngste 3:1 im Verfolgerduell gegen Friedensdorf/Allendorf zeigt. Mit einem Sieg rückt auch die Tabellenspitze allmählich wieder so nah, dass sich die Gastgeber höhere Ziele setzen können. Doch auch der FC Kombach hat das Fußballspielen trotz bereits mehrfacher Corona-bedingter Spielabsagen nicht verlernt. Beim 2:5 gegen Sterzhausen hatte der FCK den Spitzenreiter gerade nach der Pause ganz ordentlich am Schlafittchen, hat nur das Tor nicht getroffen, ehe man noch ausgekontert worden ist.