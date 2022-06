Neue Hessenligasaison startet mit SC Waldgirmes - FC Gießen

Im Winter noch Testspielgegner, treffen der SC Waldgirmes (r. Lukas Fries) und der FC Gießen (Matheus Beal) nun alsbald in der Liga aufeinander. Foto: PeB

WETZLAR - Die Fußball-Hessenliga steht der Bundesliga in nichts nach: Am gleichen Tag wie die Funktionäre bei den Profis hat auch der Hessische Fußball-Verband in Abstimmung mit Verbandsfußballwart Thorsten Bastian am Freitagabend die Spielpläne der obersten Liga des Bundeslandes veröffentlicht. Schon am letzten Juliwochenende geht es in der Hessenliga weiter - und gleich zum Start herrscht Brisanz.

Denn in der Lahnaue steigt gleich das erste Mittelhessenderby, wenn der SC Waldgirmes Regionalligaabsteiger FC Gießen empfängt. Zu einem Duell zweier Liganeulinge kommt es für den Mitte-Verbandsligameister TSV Steinbach II, der gleich eine der längsten Reisen der Saison vor sich hat, wenn es an die Bergstraße zum SV Unter-Flockenbach geht. Der TuS Dietkirchen indes startet mit einem Heimspiel gegen den KSV Baunatal, während der SV Rot-Weiß Hadamar beim 1. FC Erlensee antreten muss.

Am 2. Spieltag wartet bereits eine Englische Woche, wobei Waldgirmes nach Hadamar muss und der FC Gießen den FSV Fernwald empfängt. Am Wochenende drauf kommt es dann zum nächsten brisanten Derby zwischen Dietkirchen und Hadamar.

In der kommenden Hessenliga-Spielzeit werden 20 Mannschaften, also zwei Teams weniger als in der abgelaufenen Runde, an den Start gehen. Gespielt wird anders als im Vorjahr wieder eine traditionelle Runde mit Hin- und Rückspiel. Anfang September wartet auf die Clubs eine weitere Englische Woche, gespielt wird 2022 bis zum 11. Dezember, ehe die Restrunde am 25. Februar 2023 eingeläutet wird. Der abschließende Spieltag ist für den 3. Juni angesetzt.

Die endgültigen Spielpläne mit zeitgenauen Ansetzungen werden bei der Vorrundenbesprechung der Fußball-Hessenliga am 3. Juli im Sporthotel Grünberg in Absprache mit den teilnehmenden Vereinen festgezurrt.