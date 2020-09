Neuling zeigt die breite Brust

Auf geht's, Jungs! Spielertrainer Benjamin Bender fiebert dem Kreisoberliga-Debüt mit der SG Wommelshausen/Dernbach am Sonntag in Momberg entgegen. Foto: Jens Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HinterlandUngewissheit, Vorfreude, Anspannung - die Gefühlswelt ist vielfältig. Nach der halbjährigen Corona-Pause startet die Fußball-Kreisoberliga Nord in die neue Spielzeit. Von den vier Hinterländer Teams muss einzig Aufsteiger SG Wommelshausen/Dernbach muss auf Reisen gehen (nach Momberg). Die SG Silberg/Eisenhausen (gegen SF/BG Marburg II) und der Gladenbacher SC (gegen Kirchhain) peilen ohne Wenn und Aber Heimsiege an. Die SpVgg Fronhausen erwartet mit Vizemeister FSV Cappel gleich einen dicken Brocken.

Die SpVgg Fronhausen geht nach dem Aufstieg im vergangen Sommer in seine zweite Spielzeit in der Kreisoberliga, und die ist bekanntlich schwerer. Spielertrainer Daniel Gröb prophezeit eine Mammutsaison: "Die Vorbereitung war durchwachsen, wir konnten die Testspiele oft nur mit dem Bruchteil des Stammes bestreiten. Der Kader ist klein, es darf nicht viel passieren", sieht Gröb in der Breite ein Defizit. Mit dem FSV Cappel gastiert zum Auftakt ein Schwergewicht der Liga bei der Spielvereinigung: "Ich habe sie letzten Sonntag nochmal gesehen - für mich sind sie der Topfavorit. Aber wir haben ein Heimspiel, da kann man gegen jeden Gegner etwas ausrichten. Wir können befreit aufspielen, da wir der Außenseiter sind", schiebt Gröb seinem alten Verein die Favoritenrolle zu. Cappel hatte nur hauchdünn durch die Quotientenregel das Nachsehen im Aufstiegsrennen gegenüber dem SV Emsdorf.

Silberg/Eisenhausen und GSC streben Heimsiege an

Nils Waldschmidt, Trainer des Gladenbacher SC blickt auf eine lange und durchwachsene Vorbereitung zurück: "Nach drei Monaten ohne Fußball war das schon alles sehr speziell. Kein Team weiß so recht, wo es steht, die Testspiele sind wenig aussagekräftig. Ich erhoffe mir dennoch einen positiven Start, wir wollen das Heimspiel gegen Kirchhain gewinnen", lautet seine Zielvorgabe. Den Kontrahenten von der Ohm könne man nur schwer einschätzen, da sich beim TSV personell einiges verändert hat - eine Gelegenheit den Gegner zu beobachten gab es in der jüngeren Vergangenheit nicht. Bereits jetzt zeichnet sich beim GSC ein negativer Trend ab: Viele Spieler plagen Blessuren und Verletzungen, für Nils Waldschmidt ist das erst der Anfang: "Wir haben jetzt in zwölf Wochen 19 Spiele - der Terminplan ist eine absolute Zumutung", tut Waldschmidt seinen Unmut Kund. Die Liste der definitiven Ausfälle und der etlichen Fragezeichen vor dem Aufgalopp ist lang, man fiebere dem ersten Match dennoch entgegen.

Für die SG Silberg/Eisenhausen lief logischerweise auch nicht alles der Wunschvorstellung entsprechend: "Wir haben die Vorbereitung mit beiden Kadern absolviert, sind so auch die Testspiele angegangen. Das hat man am Mittwoch im Pokal gemerkt, die Automatismen greifen noch nicht", berichtet Coach Maik Baumgart. Gerade für die Neuzugänge wünscht er sich in Punkto Selbstvertrauen einen Einstand nach Maß gegen die SF/BG Marburg II: "Sie haben aus der guten Nachwuchsabteilung wieder einige Akteure nach oben gezogen. Ich erwarte einen jungen und talentierten Gegner. Wir wollen mit der Erfahrung einzelner Spieler und der mannschaftlichen Geschlossenheit entgegenwirken, um den Dreier einzufahren", gibt Baumgart zu Protokoll. Knipser Matthis Hofmann ist noch im Urlaub, Klemens Jakobi ist verletzt und Philipp Pitzer ist gesperrt.

Die Vorfreude ist groß bei der SG Wommelshausen/Dernbach - zum ersten Mal in der Historie der Spielgemeinschaft haben die Kombinierten den Sprung in die Kreisoberliga geschafft: "Oberste Priorität ist es erst einmal so schnell wie möglich in der Liga an zu kommen, nicht erst am fünften Spieltag - in Momberg rechnen wir uns schon etwas aus. Wir wollen die ersten Tore erzielen und etwas Zählbares mitnehmen ", gibt sich der spielende Coach Benjamin Bender selbstbewusst. Die Vorbereitung habe Höhen und Tiefen gehabt: "Wir haben gegen gute Gegner getestet. Die Ergebnisse waren nicht immer den Vorstellungen entsprechend, unsere Spielidee haben wir aber weiterentwickeln können. Ich bin mir sicher, dass wir für jeden Gegner unangenehm sein können", nährt der einstige Verbandsligaspieler die Hoffnungen auf eine gute Debütsaison. Die Generalprobe ist am Mittwoch in Hartenrod geglückt - 120 Minuten brauchte es allerdings zum Einzug ins Pokalviertelfinale.