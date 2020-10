Offiziell: Fußball-Spielbetrieb ruht in Hessen ab sofort

Verwaiste Fußballplätze: Der Spielbetrieb ruht in allen hessischen Ligen ab sofort und mindestens bis zum Jahreswechsel. Foto: René Weiss

Wetzlar (red). Keine Fußballspiele mehr am kommenden Wochenende: Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat auf der Videokonferenz des Vorstandes am Abend Nägel mit Köpfen gemacht. Der komplette Fußball-Spielbetrieb wird auf Verbandsebene, also ab der Hessenliga abwärts, mit sofortiger Wirkung und "bis auf Weiteres" ausgesetzt. "Die Generalabsage betrifft sämtliche Spielklassen und Pokalwettbewerbe der Herren, Frauen und Jugend auf Sportplätzen im Freien sowie sämtliche Wettbewerbe in der Halle", heißt es in der Pressemitteilung des HFV. Dass ab dem kommenden Montag, 2. November, kein Amateurfußball mehr gespielt werden wird, war durch die Entscheidung, die die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten am zurückliegenden Mittwoch getroffen haben, klar. Allerdings gilt diese Regelung zunächst nur für den November. Der HFV hat die Spielpause nun verlängert, will bis zum 31. Dezember über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs entscheiden. HFV-Präsident Stefan Reuß begründete den Schritt wie folgt: „Im Mittelpunkt unseres Handelns steht nach wie vor die Gesundheit unserer Mitglieder. Aufgrund des erneut massiven Anstieges der Infektionslage im Zusammenhang mit dem Corona-Virus begrüßt der HFV eine zeitweise Aussetzung des Spielbetriebes für Aktive und Vereine und hält sich selbstverständlich strikt an sämtliche behördliche Vorgaben. Zahlreiche Einschätzungen und Rückmeldungen aus der hessischen Fußballfamilie zu diesem Thema bestätigen die Richtigkeit dieses Vorgangs. Wir müssen diesen Weg gehen, auch wenn es in Bezug auf den Fußball und das Vereinsleben schmerzt." Im neuen Jahr soll der Spielbetrieb im Rahmen der behördlichen Verfügungslage und mit einem 14-tägigen Vorlauf für den Trainingsbetrieb wieder gestartet werden.