Paukenschläge von Aufsteiger Endbach/G. und Hörlen/Lixfeld

Von Eckelshausen (links Sascha Pulverich) nie zu stoppen: Matthias Müller entscheidet das Prestigeduell mit den Gelb-Schwarzen mit drei Toren und einer Vorlage fast im Alleingang für den FSV Buchenau. Foto: Jens Schmidt

HinterlandDie Fußball-Kreisliga A Biedenkopf hat zum Auftakt eine Überraschungen parat gehabt. Wer hätte gedacht, dass die neue SG Hörlen/Lixfeld zum Einstand für die SG Versbachtal ein deftiges 5:1-Feuerwerk parat hält? Oder den 3:1-Sieg von Aufsteiger SSV Endbach/Günterod gegen Nachbar VfL Weidenhausen? Auch den deutlichen 4:1-Derbysieg des SSV Bottenhorn gegen den SV Hartenrod hatte sicher nicht jeder auf der Rechnung. Im Topspiel zweier letzjähriger Spitzenteams bezwang Türk Gücü Breidenbach den FC Angelburg 1:0. Der dreifache Torschütze Matthias Müller war Garant des 4:0-Siegs des FSV Buchenau im Prestigeduell mit dem SV Eckelshausen. Erster Tabellenführer ist der FV Breidenbach II, der bereits am Samstag beim Lokalrivalen Wiesenbach mit 5:0 gewann.

FV Breidenbach II nach

5:0 erster Tabellenführer

FV Wiesenbach - FV Breidenbach II 0:5 (0:3): "Unsere Spieler müssen nach der langen Pause offenbar erst wieder ins Punktspielgeschehen hineinfinden", mochte FVW-Sprecher Jonas Lang die klare Derbyniederlage noch nicht als Wegweiser für den weiteren Saisonverlauf werten. Die Verbandsligareserve war die klar bessere Mannschaft, die Boxbachtaler Abwehr war zunächst unsortiert und leitete die ersten Gästetreffer von Marcel Eckhardt (6.) und Nico Müller (18.) durch Fehlpässe selbst ein. Den Elfmeterpfiff, der zum 0:3 (Pascal Pfeiffer, 38.) führte, sieht Lang als Fehlentscheidung. Zwei Breidenbacher seien sich im FVW-Strafraum ins Gehege geraten. Ein Rückpass eines Wiesenbachers zum eigenen Torwart wurde mit indirektem Freistoß geahndet, der zum 0:4 durch Steven Simmons führte (52.). Die Breidenbacher verloren Tim Vielhauer mit Roter Karte (Schiedsrichterbeleidigung, 53.) und legten trotzdem noch einen Treffer durch Len Wöhr nach (80.).

FV Wallau - TuSpo Breidenstein 2:5 (1:2): Nach einer Viertelstunde fielen am Erlenacker die ersten Tore. Breidenstein setzte Jamshid Alamyar mit einem steilen Pass an den Sechzehner-Rand in Szene und der bedankte sich mit dem 0:1 (17.). Wallau fand aber postwendend die richtige Antwort. Nach Zuspiel von Rian Jamal gelang Leon Theophel der Ausgleich (18.). Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Felix Henkel die Breidensteiner mit einem direkten Freistoß aus 40 Metern erneut in Vorlage (40.). In der zweiten Halbzeit wollte Wallau mehr und ließ sich auskontern. Der nie aus dem Spiel zu nehmende Daniel Gruber ließ den TuSpo mit zwei Treffern (60., 69.) enteilen und Moritz Henkel legte noch einen per Foulelfmeter nach (73.). Danach plätschere das Spiel nur noch dahin und Wallau kam durch Heiko Biesenthal noch zur Ergebniskometik (87.). - Res. 1:1: David Marczynski - Björn Klöckner.

SSV Bottenhorn - SV Hartenrod 4:1 (2:1): Nach zwei Niederlagen im Pokal tat Bottenhorn zur Punktspielpremiere von Trainer Julian Weber etwas für die geschundene Heidekicker-Seele. Nach 16 Minuten der kampfbetonten Begegnung brachte Routinier Steffen Scheld den SSV in Führung. Für Hartenrod sorgte Jörn Laube für den Ausgleich, wobei drei Bottenhorner Verteidiger hätten eingreifen können (26.). Bottenhorn nutzte Mitte der Partie durch Ali Tasiran zwei seiner Chancen konsequent aus. Tasiran traf in der 42. Minute und verwandelte in der 50. Minute eine Ecke von rechts direkt zum 3:1. Hartenrod verbuchte in der zweiten Halbzeit nur noch ein, zwei nennenswerte Tormöglichkeiten. Für Bottenhorn legte Maximilian Schultheiß das 4:1 nach (88.). Schiedsrichter Christoph Benner (Greifenstein) hatte das Spiel jederzeit im Griff. - Res. 0:2.

SG Hörlen/Lixfeld - SG Versbachtal 5:1 (1:1): Versbachtal war sicherlich spielerisch die gefälligere Mannschaft. Aber vor dem Tor zeigten die Gäste nur wenig. Die Gastgeber hielten mit viel Kampfgeist dagegen und ließen sich auch vom Rückstand durch einen eigentlich harmlosen Kopfball von Stefan Kuhlmann (19.) nach einem Freistoß nicht aus der Bahn werfen. Simon Beck glich bald aus (22.). Ab der 35. Minute mussten die Gastgeber etwas verschnaufen und Versbachtal ließ wieder das Bällchen laufen. Für Gefahr im Strafraum der Einheimischen sorgte das aber kaum. Nach der Pause das gleiche Bild. Versbachtal spielte schön und Hörlen effektiv. Eine feine Einzelleistung von Justus Born führte zum 2:1 (57.). Simon Beck (67., 71.) und noch einmal Born per Kopf (81.) machten den ersten Pflichtspielsieg der neuen Spielgemeinschaft perfekt. - Res. 1:2: Julian Schmidt - Patrick Klein, Levin Kröck.

SSV Endbach/Günterod - VfL Weidenhausen 3:1 (2:0): Man wollte zeigen, dass man zu Recht aufgestiegen sei, erklärte SSV-Sprecherin Ramona Kühlborn die Intention des Liganeulings Endbach/Günterod. Einen ersten Eindruck von der Ligatauglichkeit bekamen 150 Zuschauer bereits am Sonntag gegen Weidenhausen geboten. Es herrschte durchaus eine gewisse Derbystimung, die kickende Zunft schenkte sich nichts. Bereits nach neun Minuten brachte Niklas Jochem die Gastgeber in Führung. Endbach/Günterod hatte weitere Torchancen und kurz vor dem Pausenpfiff passte Jochem auf Tino Schöner, der auf 2:0 erhöhte (45.). In der zweiten Hälfte baute Kevin Krenn die Führung des SSV noch aus (52.). Aber Weidenhausen verkürzte durch den Kopfball von Neuzugang Ümit Kurudere (58.) und das Spiel blieb bis zum Ende spannend. Kurz vor Schluss wurde dann Gästespieler Devran Baran im Strafraum gefoult. Zum fälligen Elfer trat der Gefoulte selber an und schoss über's Gehäuse. SSV-Akteur Elias Bothe musste mit Schulterverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. - Res. 1:0: Felix Schmidt.

Türk Gücü gewinnt Topspiel gegen FC Angelburg 1:0

FC Türk Gücü Breidenbach - FC Angelburg 1:0 (1:0): Eine recht zähe Partie mit leicht überlegenen Gastgebern. In der 42. Minute sorgte Ahmed Abdilahi Jama für die Führung Türk Gücüs, als er Angelburgs Tormann Benjamin Becker überlupfte. In der zweiten Hälfte der kampfbetonten Begegnung hatten beide Seiten keine nennenswertden Tormöglichkeiten mehr. - Res. 0:2: Scepan Ratknic, Philipp Althaus.

SG Dautphetal - SG Holzhausen/Hommertshausen 1:2 (0:0): Das Derby war hart umkämpft. Schiedsrichter Marcus Rolbetzki (Schröck) verteilte einige gelbe Karten und zeigte in der Folge dem Gästespieler Marcel Schuler auch die gelb/rote Kartenkombination (83.). Dautphetal kam nicht wirklich in Tritt. Die Gäste auf der anderen Seite erkämpften sich den Sieg. Felix Koch sorgte in der 54. Minute für die Gästeführung und Kadrush Rreba legte spät das zweite Tor nach (85.). Pech für die Heimelf, dass Stefan Schmidt und Florian Schmidt mehrere gute Torchancen knapp vergaben, ehe Florian Schmidt in der 88. Minute noch der Ehrentreffer Dautphetals gelang. - Res. 6:2: Jason Walsh (3), Christian Fischer, Marc Reifferscheidt, Manuel Freund - Jonas Jaschek, Mike Müller.

Buchenauer Müller erlegt Eckelshausen mit drei Toren

FSV Buchenau - SV Eckelshausen 4:0 (2:0): In der ersten Viertelstunde hielt Ex-Kreisoberligist Eckelshausen gut mit. Ein Treffer des Buchenauers Lukas Prior fand wegen Abseits keine Anerkennung. Der Torgarant am Sonntag hieß Matthias Müller und der lochte gleich drei Mal ein. Zuerst in der 26. Minute nach einem Solo aus dem Mittelfeld aus acht Metern. Kurz vor dem Pausentee vollstreckte Müller nach Prior-Zuspiel (41.). Das Spiel ging überwiegend in Richtung des Eckelshäuser Tors. In der 75. Minute erhöhte Müller mit einer Kopie seines ersten Treffers. In der 90. Minute glänzte Müller als Passgeber, Mathis Dönges musste nur noch den Fuß hinhalten: 4:0! - Res. 6:1: Andreas Müller, Dustin Graf (2), Michael Ruppersberg, Tobias Freund, Julian Pfeiffer - Tsehage Andemeskel.