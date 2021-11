Peter Schmidt: "Warum jetzt den Stecker ziehen?"

Jetzt teilen:

MARBURG-BIEDENKOPF - Nach der Entscheidung des Fußballkreises Hochtaunus, die Winterpause vorzuziehen, hat nun auch der Hessische Fußball-Verband reagiert und eine Entscheidung getroffen. Der Verbandsspielausschuss hat sich in seiner Sitzung am Dienstagabend für die Fortführung der restlichen Spiele 2021 ausgesprochen.

In den Hinterländer Fußball-Kreisligen Biedenkopf steht ohnedies nur noch ein Nachholspiel aus, das B-Liga-Kräftemessen zwischen der SG Lahnfels II und dem SSV Allna-/Ohetal, das für kommenden Sonntag (12.15 Uhr) in Goßfelden angesetzt ist.

Der Fußballkreis Marburg will die ausstehenden Hinrunden-Matches noch in diesem Jahr über die Bühne bringen. In der A-Liga Marburg stehen noch drei Nachholspiele an (wobei eines für das Wochenende abgesetzt wurde), in den drei B-Liga-Staffeln sind es insgesamt sechs.

Zwei komplette Spieltage sind hingegen noch in der vom Marburger Kreisfußballwart Peter Schmidt geleiteten Kreisoberliga Nord zu absolvieren. Und dessen Sicht der Dinge ist eindeutig: "Die KOL läuft weiter, solange es die behördlichen Vorgaben zulassen. Wir hatten im Fußball bislang keine einzige Absage wegen Corona", betont der Bauerbacher, "was also sollte uns veranlassen, jetzt den Stecker zu ziehen?"