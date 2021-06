Regenbogenfahne: Auch in Mittelhessen ein heißes Eisen

Die Redaktion der "11Freunde", des selbst ernannten "Magazins für Fußballkultur", hatte in diesem Frühjahr mit dem Slogan "Ihr könnt auf uns zählen" schon einmal alle Bundesligisten dazu aufgerufen, eine Erklärung zu unterstützen, die homosexuellen Spielern die Solidarität ihrer Kollegen zusichert. Etliche Profis beteiligten sich aktiv an dieser Aktion. Aber nicht nur im Oberhaus wurde dieses im Fußball scheinbar heikle Thema wahrgenommen. Zum Beispiel auch der FC Burgsolms beschloss, sich zu positionieren. Johannes Paal, Kapitän des Gruppenliga-Teams, und Phillip Müller, ehemaliger Spieler und Trainer der dritten Mannschaft des FCB, initiierten eine clubinterne Umfrage - und heraus kam ein in den sozialen Medien viel beachteter Post mit Spielern aus allen drei Burgsolmser Männer-Mannschaften. "Egal, ob die Sexualität, die Hautfarbe oder die Religion: Was zählt, ist der Mensch und dass er Bock auf Fußball hat", hatte Johannes Paal damals gesagt. Wie passend! (red)