8 min

Schäfers Waldgirmeser stürzen dank Köhler-Knaller den Primus

Der SC Waldgirmes II reitet in der Fußball-Verbandsliga Mitte weiter auf der Erfolgswelle: Beim neuerlichen 2:0-Erfolg stürzte die Schäfer-Elf den Tabellenführer. In Michelbach konnte derweil kurzfristig nicht gespielt werden - das und noch mehr in unserem Überblick.

Von Rainer Maaß