Wetzlar (red). Am Samstag, 5. September, startet die Fußball-Hessenliga in die neue Saison. Nach dem ersten Entwurf des Spielplans soll die Partie KSV Baunatal gegen den SV Steinbach um 14 Uhr die Spielzeit eröffnen. Der heimische Vertreter SC Waldgirmes startet eine Stunde später mit einem Heimspiel gegen den SC Viktoria Griesheim. In die detaillierte Planung geht es bei der Rundenbesprechung am 2. August ab 11 Uhr in Grünberg.