SCW setzt weiterhin auf regionales Talent

Claudius Fürstenau verstärkt künftig das Mittelfeld des SC Waldgirmes. Foto: Michael Schepp

LAHNAU-WALDGIRMES - Die Sportliche Leitung von Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes treibt die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei einmal mehr auf Kontinuität, die eigene Jugend sowie Talente aus der Region. Vom klassentieferen Verbandsligisten FC Waldbrunn stößt der flexibel einsetzbarer Mittelfeldakteur Claudius Fürstenau in die Lahnaue. Beim FCW kam der 22-Jährige in der aktuellen Saison in allen Spielen zum Einsatz. Außerdem rücken mit Finn Hörr und Lukas Stefanowski zwei Spieler aus der eigenen Verbandsliga-U 19 in den Seniorenkader auf.

Nach den bereits feststehenden Verlängerungen mit dem Trainerteam sowie den Spielern Maik Buss und Henry Erler hat der SCW auch mit Mert Ciraci, Karl Cost, Laurin de Bona, Joshua Enobore, Felix Erben, Paul Fiedler, Robin Fürbeth, Nick Gebauer, Marvin Göltl, Dennis Hinz, Felix Hörr, Hannes Köhler, Claudio Mitrovic, Christian Moura, Michael Preidt, Marcus Purdak, Javier Recio-Perez, Merlin Schmidt, Justin Schweitzer, Luis Stephan, Rouven ter Jung und Max Weber eine Vereinbarung für die Spielzeit 2021/2022 getroffen. Enes Cinemre hatte bereits eine Vereinbarung über zwei Jahre und steht dem Verein somit ebenfalls in der kommenden Runde zur Verfügung.