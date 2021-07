SF/BG Marburg auf der Suche nach dem Gleichgewicht

Die Neuzugänge des Verbandsligisten SF/BG Marburg in der Saison 2021/2022 (hinten von links): Andre Berger, Maximilian Leinweber, Milano Michel sowie vorne von links: Yannic Koch, Felix Klingelhöfer, David Moog. Es fehlen: Pascal Köhler, Daniel Bepperling und Alexander Müller. Foto: Frank Losert

MARBURG - Die Sportfreunde Blau-Gelb Marburg haben sich längst in der Fußball-Verbandsliga Mitte etabliert. Im siebten Jahr ihrer Ligazugehörigkeit wollen die Blau-Gelben den Weg der kleinen Schritte erfolgreich weiter gehen.

Seit dem Aufstieg im Sommer 2015, der in zwei rasanten Relegationsspielen gegen den aktuellen Hessenligisten SV Zeilsheim geschafft wurde, haben die Universitätsstädter in der Verbandsliga Mitte die Plätze dreizehn, vier, drei, sieben, neun und sieben belegt. Nie ganz oben, aber auch nie ganz unten. Auf den ersten Blick Mittelmaß eben, angesichts der doch eher bescheidenen finanziellen und infrastrukturellen Möglichkeiten aber durchaus beachtenswert. Familiär, im positiven Sinn hemdsärmelig, anpackend und nachhaltig, diese Eigenschaften machen den Charakter des etwas anderen Vereins vom Zwetschenweg aus. Nach außen hin wirkt das manchmal etwas chaotisch, doch dem widerspricht Sascha Nahrgang. "Wir arbeiten zielgerichtet gemeinsam daran, uns in vielen Bereichen nach und nach zu verbessern", stellt der 34-Jährige fest, der seit Rundenbeginn gemeinsam mit Maurice Jauernick als sportlicher Leiter und Trainer in der Verantwortung steht. "In Kooperation mit der Steinmühle in Cappel haben wir einen FSJler eingestellt, der sich um viele organisatorische Dinge kümmert. Ein Zweiter wird wohl bald folgen", freut sich Nahrgang.

Neben der Aufrüstung des "Teams um das Team", der Verbesserung der Infrastruktur durch den geplanten Sportheimneubau ("wir hoffen, dass hierfür im nächsten Jahr Mittel im Haushalt der Stadt Marburg bereitgestellt werden", so Jauernick) sowie der sich in Arbeit befindenden Professionalisierung des Social-Media-Auftritts gehört vor allem auch die kontinuierliche Weiterentwicklung des Jugendbereiches dazu.

Im Herzen in Blau-Gelber: Rückkehrer Maurice Jauernick, der gemeinsam mit Sascha Nahrgang die sportlichen Geschicke der Marburger leitet.

"Wir haben in den letzten Jahren regelmäßig von den A-Junioren Spieler in die beiden Seniorenkader integriert, genauso wollen wir weitermachen. Dazu holen wir nun erfahrene Spieler, die die Jungen führen sollen", führt Jauernick aus. Der 40-Jährige, der in der coronabedingt vorzeitig beendeten letzten Saison als Trainer des Gruppenligisten FSV Schröck lange am schließlich verwehrten Aufstieg schnupperte, ist selbst mit ganzem Herzen Blau-Gelber. Er verbrachte die meiste Zeit seiner aktiven Laufbahn bei den Sportfreunden, war dort bis Herbst 2015 schon einmal Trainer, wechselte dann als Spieler und Trainer nach Wetter und Beltershausen, ehe er von 2017 an für zwei Jahre die sportliche Leitung bei den SF übernahm. Dann ging es als Trainer nach Schröck und nun wieder zurück an den Zwetschenweg. "Der Verein ist wie ein Magnet, der mich immer wieder anzieht", stellt der Rückkehrer fest. Gemeinsam mit Nahrgang, bereits seit zwei Jahren als sportlicher Leiter dabei, will der Risikomanager einer Versicherung die Runde mit einem einstelligen Tabellenplatz abschließen. Dabei sollen Andre Berger, Milano Michel und Maximilian Leinweber, die alle vom letztjährigen Verbandsligakonkurrenten TSV Michelbach zurück nach Marburg wechselten, zu Stützen der Mannschaft werden. "Den drei kommen neben Clemens Haberzettl und dem spielenden künftigen Co-Trainer Dominik Karge sicher wichtige Rollen zu", bestätigt Jauernick. Im Tor scheint Florian Eidam gesetzt, dahinter lauern Marius Gärtner, der eigentlich nach Michelbach wechseln wollte, und die jungen Felix Klingelhöfer und Justin Rademacher auf Ihre Chance. In der Abwehr und im Mittelfeld sind die Variationsmöglichkeiten durch die Neuzugänge größer geworden. Lediglich im Sturm scheint auf den ersten Blick der Angriffsschuh zu drücken. "Wir haben zwar Jan Löwer und Fabian Schmidt verloren, dafür aber Milano Michel als klassischen Mittelstürmer dazu gewonnen. Und Tore können bei uns viele machen, das macht uns unberechenbarer", sehen die beiden Trainer ihr Team offensiv dennoch gut aufgestellt. Auch Finn Busmann aus dem "goldenen" 97er-Jahrgang ist vorne eigentlich eine Rakete. Aufgrund seiner beruflichen Situation steht er allerdings wie auch zuletzt nur sporadisch zur Verfügung. "Wir wollen weiter attraktiven Angriffsfußball spielen, arbeiten aber daran, den besser ins Gleichgewicht mit defensiver Stabilität zu bringen", nennt Jauernick einen Trainingsschwerpunkt. Die Saisonvorbereitung hat nach der langen Corona-Pause bereits Anfang Juni begonnen, nach einer zehntägigen Unterbrechung geht es nun einen Monat richtig zur Sache. "Wir müssen sehen, dass wir die Belastungen so steuern, dass wir im ersten Heimspiel gegen Kinzenbach topfit sind", sehen sich die beiden Trainer gefordert. Das findet bereits am Freitag, 13. August, statt. Vier Wochen später kommt dann der VfB zum Stadtderby in die Reddy Küchen Arena.

SF BG MARBURG Zugänge: Pascal Köhler (FSV Schröck), Andre Berger, Milano Michel, Maximilian Leinweber (alle TSV Michelbach), Daniel Bepperling (FSV Cappel), Yannic Koch (TSG Wieseck), Felix Klingelhöfer, David Moog, Alexander Müller (alle eigene Junioren). Abgänge: Jan Löwer (SG Walluf), Fabian Schmidt, Patrick Schwaag (beide SG Lahnfels), Mehmet Kocak (FSV Schröck), Piergiorgio Zucca (Eintracht Stadtallendorf). Saisonprognose: Platz 7.

Entwickelt sich der Verein so weiter, könnte es mittelfristig auch weiter nach oben gehen. Ganz oben angekommen sind bereits die Blista-Goalballer der Sportfreunde, eine der vielen Abteilungen des Breitensportvereins. Eher im Verborgenen haben die sich zu einem der Topteams im deutschen Blindenfußball entwickelt. Als mehrfacher deutscher Meister zählen so renommierte Namen wie Borussia Dortmund, Schalke 04 und der FC St. Pauli zu ihren Gegnern.

Bis in die Bundesliga wird der Weg des Verbandsligisten sicher nicht führen. Geht er eines Tages aber vielleicht doch einmal den nächsten Schritt in die Hessenliga, würde sich bei den Sportfreunden aber auch keiner wehren.