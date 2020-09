SG Angelburg startet durch

Vorteil Buchenau: Greta Markuse (links) ist einen Schritt vor Celine Weber (SSV Endbach/Günterod) am Ball. Foto: Jens Schmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HinterlandEine Woche nach dem Kreispokalsieg haben die Fußballerinnen der SG Angelburg am Samstag auch bei ihrem Verbandsliga-Debüt einen starken Auftritt hingelegt. Beim SV Anraff feierte der Aufsteiger einen 2:1-Sieg. Gruppenligist SV Erdhausen schlug Neuling 1. FSC Marburg mit 4:1, während der FSV Friedensdorf dem anderen Aufsteiger RSV Roßdorf mit dem selben Resultat unterlag.

Verbandsliga Nord, Gruppe 1

SV Anraff - SG Angelburg 1:2 (1:0): Angelburg war die Nervosität zu Beginn des Spiel anzumerken. Ohne die für den Pokalsieg gravierend mitentscheidende Isa Lewandowski und Defensiv-Allrounderin Tirza Roth musste der Aufsteiger bei einem etablierten Verbandsligisten antreten. Viele Fehlpässe und Unsicherheiten bestimmten die ersten 20 Minuten. So musste es auch kommen, dass Anraff einen Abstimmungsfehler in der Angelburger Hintermannschaft zur 1:0-Führung durch Kora Haupt nutzte (16.). "Im Anschluss wurden wir dann immer sicherer", erklärte SGA-Coach René Schneider. "Die Defensive mit der bärenstarken Isabelle Pohl und Rückkehrerin Antonia Interthal stand zunehmend besser. Wir trauten uns dann auch, beherzt nach vorne zu spielen und immer wieder unsere Stürmerinnen in Szene zu setzen." Allerdings scheiterten diese oft noch an der aufmerksamen SVA-Torfrau Kathrin Höhle. Nach der Halbzeitpause war es aber dann doch soweit. Susanna Graf schlenzte einen Freistoß aus dem Halbfeld vor das Tor, aus dem Gewühl heraus lenkte Anraffs Pechvogel Corinna Grünewald den Ball ins eigene Tor (73.). "Mit dem Ausgleich wurden wir dann immer stärker", berichtet Schneider. "Die Lust auf die ersten drei Punkte in der neuen Liga war groß und Anraff musste dem hohen Anfangstempo Tribut zollen." In der 90. Minuten steckte dann die eingewechselte Celine Weigel einen Pass auf Anastasia Pfaff durch die Viererkette, die Stürmerin konnte sich die Ecke im Anraffer Tor dann aussuchen. "Wir haben uns die ersten drei Punkte in der neuen Liga hart erkämpft", resümierte ein zufriedener René Schneider. - Angelburg: Mary-Jane Jentsch - Antonia Interthal, Ann-Christin Schneider, Isabelle Pohl, Lea Bienert, Sophie Interthal (78. Celine Weigel), Susanna Graf, Anastasia Pfaff, Lara Konitzer, Hannah Interthal, Celine Reuter (1. Tamara Schwarz).

Gruppenliga, Gruppe 1

FSV Friedensdorf - RSV Roßdorf 1:4 (1:2): Das Spiel war kaum zwei Zeigerumdrehungen alt, da ging Roßdorf durch einen sehenswerten und unhaltbaren Fernschuss von Alina Loth in Führung. Die Gastgeberinnen waren davon aber nur kurz geschockt und übernahmen in der Folge das Zepter. Roßdorf wurde mehr und mehr in die Defensive gedrängt und in der 23. Minute markierte Jenny Henn den bis dahin verdienten Ausgleich. Die Freude darüber währte aber nur wenige Minuten, dann konnte Roßdorf erneut in Führung gehen, diesmal durch einen Freistoß von Rebekka Huber (29.). Der Gast erzielte somit aus seinen beiden einzigen Torschüssen in der ersten Halbzeit zwei Tore, während die spielerisch überlegenen Friedensdorferinnen im Abschluss oft zu überhastet und unkonzentriert agierten. Nach dem Seitenwechsel kam Friedensdorf nicht mehr richtig ins Spiel. Roßdorf stand defensiv nun wesentlich kompakter und ließ kaum noch gefährliche Situationen vor dem eigenen Tor zu. Aus dieser sicheren Defensive heraus konnten die Gäste durch zwei schön heraus gespielte Kontertore innerhalb von acht Minuten auf 1:4 davonziehen. Die Torschützinnen waren Selina Slany (50.) und Kim-Nadine Riebeling (58.). Spätestens nach dem 1:4 war bei Friedensdorf die Luft raus und das Spiel entschieden. In der Schlussphase waren keinen nennenswerten Torszenen mehr zu verzeichnen. "Am Ende steht ein verdienter, wenn auch vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallener Sieg für den RSV Roßdorf, der als Aufsteiger eine erste Duftmarke setzen konnte", so der Kommentar von Friedensdorfs Coach Timo Schöck. - Friedensdorf: Kirsten Bergen - Jennifer Hartwig, Diana Panek, Luisa Siegel (52. Fränzi Müller), Leonie Stenzel, Mathea Michel, Janina Klingelhöfer, Tamara Habiger, Jennifer Henn, Kathrin Fett, Emily Michel (60. Tessa Wagner).

Fotos Vorteil Buchenau: Greta Markuse (links) ist einen Schritt vor Celine Weber (SSV Endbach/Günterod) am Ball. Foto: Jens Schmidt Sarah Joedt (am Ball) bringt den FSV Buchenau im Hinterland-Derby der B-Liga mit ihrem Tor in der 72. Minute auf die Siegerstraße. Hier stellt sich ihr Endbach/Günterods Daniela Wacker (Nr. 6) entgegen, Christine Schmunk spekuliert auf den Ballgewinn. Links die Buchenauerin Greta Markuse. Foto: Jens Schmidt 2

SV Erdhausen - 1. FSC Marburg 4:1 (1:0): In den ersten 20 Minuten tat sich Erdhausen etwas schwer mit dem tiefstehenden Gegner. Marburg eröffnete meist nur über eine Spielerin, die bei den Kickers aber in guten Händen war. Mia Kulozik sorgte in der 17. Minute nach einer schönen Kombination für die verdiente Pausenführung der Kickers. In der zweiten Halbzeit legte Hannah Görg aus 20 Metern das 2:0 nach (55.). In der 72. Minute gab Tammi Nolte einen wahren Zuckerpass in die Schnittstelle der Marburger Kette. Dankbare Abnehmerin war Nadine Nolte und die ließ der Marburger Torfrau Yelda Gür beim 3:0 keine Chance. Dafür revanchierte sich Marburg durch Celine Stegnitz, die den einzigen nennenswerten Erdhäuser Abwehrfehler mit dem 3:1 bestrafte (77.). Die passende Antwort hierauf gab wieder Hannah Görg in der 86. Minute mit dem 4:1. - Erdhausen: Jenny Muckenschnabl - Malina Krause (71. Kim Haarmann), Chiara Schirach, Nele Schäfer (65. Pascale Fett), Tamara Nolte, Hannah Görg, Jessica Brück, Dana Hermann, Mia Kulozik (20. Kim Nolte), Johanna Schlagl, Nadine Becker.

Kreisoberliga, Gruppe 1

SG Angelburg II - TSV Bicken II 1:5 (0:2): "In einem nicht schön anzuschauendem Spiel hat die glücklichere und nicht zwangsweise bessere Mannschaft gewonnen", kommentierte Angelburgs Trainer Meik Schiburr enttäuscht. In der 27 Minute erzielte Anne Mirus das 0:1. im Anschluss daran fing Angelburg an, mitzuspielen. Die Gastgeberinnen konnten die ein oder andere Offensivaktion zeigen, aber ohne Zählbares mitzunehmen. In der 43. Minute durch Sarah Tabea Wölke und nach der Pause durch Yesim Yildiztac (50.) schraubte Bicken das Ergebnis auf 0:3. In der 59. Minute erzielte Esra Ucar nach einer Vorlage von Johanna Schneider den Anschlusstreffer. "Leider konnten wir weitere Chancen nicht nutzen", kritisierte Schiburr. Anne Mirus (69.) und Lea Sophie Ernst (75.) erhöhten für Bicken auf 1:5. "Zu viele individuelle Fehler haben folgerichtig zur Niederlage geführt", so Meik Schiburr. "Positiv zu erwähnen ist, dass Johanna Schneider nach Schwangerschaft wieder am Start ist und mit Esra Ucar eine talentierte Jugendspielerin ihr Pflichtspieldebüt bei den Frauen gegeben hat."

B-Liga Gießen/Marburg

FSV Friedensdorf II - FC Gambach 4:1 (2:0): Friedensdorfs Matchwinnerin war die dreifache Torschützin Xenia Malin Wickel (15., 20., 55.). Gambachs Anschlusstreffer (Leonie Behning, 59.) beantwortete Fabiene Weber noch in derselben Minute mit dem 4:1.

FSV Buchenau - SSV Endbach/Günterod 2:0 (0:0): Das lange Zeit auf Messers Schneide stehende Kräftemessen der beiden Hinterländer B-Liga-Teams an die LahnlustlerinnenErst in der 72. Minute brachte Sarah Joedt Buchenau in Front, Anna Gessners sorgte für die Vorentscheidung (82.). Die Gäste steckten nicht auf und kamen durch Carina Will, die sich in der 85. Minute durchtankte und in der Nachspielzeit nach Zuspiel von Claudia Becker knapp übers Tor schoss, zu zwei guten Chancen.