SG Waldsolms und VfB Wetter setzen sich oben fest

Zweimal Fußball in der Gruppenliga am Freitagabend: Die Spvgg. Leusel kommt noch nicht in den Tritt, während Neuling Oberes Edertal spät über den ersten Punkt jubeln darf.

Von Christian Nemeth und Christian Diebel