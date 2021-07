3 min

SG Wommelshausen/Dernbach fehlt am Ende die Kraft

Auch das zweite Fußball-Kreispokal-Halbfinale ist am Sonntag in die Verlängerung gegangen. Und in der war der VfL Biedenkopf klar Chef im Ring und siegt noch klar mit 4:1.

Von Jens Kauer und Herbert Lenz