Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wommelshausen/Dernbach (jpk). Aufsteiger SG Wommelshausen/Dernbach beginnt am kommenden Dienstag mit der Vorbereitung auf seine erste Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord. Geplant sind Testspiele gegen den FV Breidenbach (So., 2.8., 14 Uhr, in Dernbach), die SG Bad Laasphe (Sa., 8.8., 17 Uhr, in Niederlaasphe), den TSV Bicken (So., 9.8., 15 Uhr, in Bicken), den SSV Dillenburg (Sa., 15.8., 16 Uhr, in Dillenburg), Türk Ataspor Wetzlar (Mi., 19.8., 19 Uhr, in Dernbach), den FSV Braunfels (Sa., 22.8., 15 Uhr, in Dernbach) und den MTV Gießen (Sa., 29.8., 16 Uhr, in Dernbach).