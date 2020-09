Sieben Biedenkopfer Streiche zum Auftakt

Am Samstagabend ist bekannt geworden, dass Familienangehörige eines Spielers der 2. Mannschaft des Gladenbacher SC positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden sind, woraufhin das Match der B-Liga-Truppe in Kombach abgesetzt wurde. Die Kreisoberliga-Team hatte bei Bekanntwerden des Verdachtsfalles seine Partie beim TSV Röddenau bereits bestritten und 4:0 gewonnen. Da beide GSC-Manschaften, darunter auch der betroffene Spieler, vergangene Woche zeitgleich trainiert haben, könnte ein positives Testergebnis auch den Spielbetrieb der Ersten lahmlegen. Der Spieler ist getestet worden, das Ergebnis soll am Montag vorliegen. (jpk)