Silberg/Eisenhausen nimmt Festung Dernbach im Sturm

Der erste Wirkungstreffer Silberg/Eisenhausens beim Sturm auf die Dernbacher Feste: Collin Becker (links) köpft aus kurzer Distanz ins Tor, Wommelshausen/Dernbachs Verteidiger Felix Heinze und Keeper Keven Otto haben das Nachsehen. Foto: Jens Schmidt

MARBURG-BIEDENKOPF - Zwei Rumpfspielzeiten und einen August hat die Fußball-Festung der SG Wommelshausen/Dernbach allen Belagerungen standgehalten, am Mittwoch ist sie gefallen - und zwar krachend: Am 4. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga Nord plünderte die SG Silberg/Eisenhausen Dernbach mit 3:0. Mit dem gleichen Ergebnis verlor die SpVgg Frohnhausen beim VfL Dreihausen - die erste Wacker-Pleite in dieser Saison. Weiter ungeschlagen ist der Gladenbacher SC, auch wenn der Titelfavorit im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Kirchhain erneut nur knapp mit 2:1 gewann. Der GSC ist damit weiter Zweiter, weil der bisherige Spitzenreiter TSV Röddenau bei der SG Lahnfels mit 0:3 unterging, andererseits aber die punktgleichen Momberger Borussen sich mit dem 3:0 gegen Bunstruth/Haina einen Vorsprung in der Tordifferenz herausschossen. Seine ersten Punkte gab der FSV Cappel ab, und zwar mit dem 0:1 gegen die SF/BG Marburg II gleich drei.

SG Wommelshausen/Dernbach - SG Silberg/Eisenhausen 0:3 (0:2): Ohne ihren beruflich verhinderten Torjäger Yanik Berberich und den verletzt fehlenden Daniel Hake brachten die Gastgeber auf dem Dernbacher Rasen vor 100 Zuschauern offensiv kaum etwas zustande. "Wir haben meist mit langen Bällen agiert, die aber postwendend wieder in der eigenen Hälfte landeten, und waren fast schon ängstlich im Spielaufbau. Die Gäste waren vor allem in der ersten Halbzeit einfach wacher und engagierter", redete Wommelshausen/Dernbachs Sprecher Niklas Assmann nach der Partie Klartext. Bereits in der 4. Minute hämmerte Gästestürmer Dominic Blöcher den Ball an den Pfosten. Zehn Minuten später glänzte der Goalgetter als Vorbereiter: Blöchers Flanke köpfte Collin Becker aus kurzer Distanz zum 0:1 ein (14.). Silberg/Eisenhausen erspielte sich jede Menge Chancen und erzwang auch einige Freistöße. Einen davon setzte Robin Bögel aus gut 20 Metern mit feinem Schnitt zum 0:2 in den rechten Giebel (23.). Die Heimelf hätte sich bis zur Pause über einen höheren Rückstand nicht beschweren können, was aber auch Keeper Keven Otto verhinderte, der insbesondere bei Blöchers Linksschuss (37.) und einem weiteren Abschluss Beckers (41.) starke Paraden zeigte. Die Platzherren brachten das Gästetor erstmals in der 53. Minute in echte Gefahr: Der Distanzschuss von Spielertrainer Benjamin Bender zischte einen halben Meter über die Querlatte hinweg. Ansonsten bot die zweite Halbzeit wenig Aufregendes. Nach einem Ballverlust der Heimmannschaft in der 68. Minute schaltete die SGSE rasant auf Angriff um und Dominic Blöcher vollstreckte zum 0:3-Endstand. "Silberg/Eisenhausen hat völlig verdient einen Auswärtsdreier geholt", so Niklas Assmanns Fazit.

Gladenbacher SC - TSV Kirchhain 2:1 (0:0): 80 Prozent Ballbesitz, Chancen am Fließband, und trotzdem gerieten die Gastgeber aus dem absoluten gar nichts in Rückstand: In Spielminute 66 bestraften die Gäste die Nachlässigkeiten des Sportclubs eiskalt. Hannes Witzke erlief sich auf dem linken Flügel einen langen Ball, spitzelte das Leder an GSC-Torwart Fabian Döpfer vorbei ins Tor. Doch dies löste die Ladehemmung der Gladenbacher. Die passende Antwort gab Jonathan Barth nur zwei Zeigerumdrehungen später mit einem präzisen Flachschuss ins rechte Toreck zum Ausgleich (68.). "Die Jungs haben eine tolle Moral bewiesen. Kirchhain hat massiv und gut verteidigt. Bei uns hat der direkte Zug zum Tor gefehlt, noch ein Schlenker oder Querpass oder ein Abwehrbein dazwischen. Am Ende zählt der Sieg, der war hochverdient", analysierte Gladenbachs Sprecher Volker Kluska den Arbeitssieg. Um den Siegtreffer mussten die Einheimischen aber lange zittern. Die Erlösung kam erst in der 87. Minute. Kapitän Jason Barth flankte, Alexander Hahn netzte per Kopf aus zehn Metern ein. Es war bereits der fünfte Treffer des Verteidigers.

Wacker Frohnhausen geht in turbulenter 2. Halbzeit unter

VfL Dreihausen - SpVgg Frohnhausen 3:0 (0:0): "Man merkte beiden Teams den fehlenden Rhythmus an. Nach der Pause waren wir druckvoller, Frohnhausen hatte nicht mehr viel entgegen zu setzen", gibt VfL-Pressewart Markus Friedrich zu Protokoll. In einer verteilten sowie höhepunktarmen ersten Hälfte gab es bloß einen auf Aufreger. VfL-Stürmer René Preis erzielte per Kopf die vermeintliche Führung, rasselte dabei aber mit Wacker-Keeper Steffen Seibert zusammen (25.). Der Schiedsrichter zeigte zum Mittelkreis, nahm seine Entscheidung dann aber zurück. Seibert konnte nicht weiterspielen, Ersatztorwart Dominik Loos streifte sich die Handschuhe über. Nach Hereingabe von Oliver Jacob köpfte Spielertrainer Anton Jencik Dreihausen in Front (61.). Die Entscheidung in Minute 76: Alexander Halle bediente Felix Pfeffer, der mühelos zum 2:0 einschob. Der Assist-Geber eilte zum Jubeln mit dem Torschützen, berührte dabei Torwart Loos, der Heller daraufhin in den Schwitzkasten nahm und die Rote Karte sah. In der 83. Minute wurde Frohnhausen weiter dezimierte: Serdal Ergin sah nach einem Wortgefecht mit dem Unparteiischen ebenfalls den roten Karton (83.). David Boss setzte den 3:0-Schlusspunkt der turbulenten zweiten Hälfte (88.).

SG Lahnfels - TSV Röddenau 3:0 (1:0): 1:0 Fabian Patzke (24.), 2:0 Mirco Wernicke (67.), 3:0 Patzke (89.).

FSV Cappel - SF/BG Marburg II 0:1 (0:1): 0:1 Jan Obermann (44.).

TSV Amöneburg - SG Oberes Edertal 0:5 (0:2): 0:1 Janik Kroh (3.), 0:2 Pascal Blank (15.), 0:3 Daniel Dithmar (48.), 0:4 Pascal Blank (56.), 0:5 Kevin Röhling (75.).

SG Rennertehausen/Battenfeld - SV Großseelheim 3:3 (1:2): Tore: 0:1 Patrick Roder (14.), 1:1 Oliver Petter (20.), 1:2 Lukas Geil (36.), 2:2 Julian Klein (78.), 2:3 Adrian Debus (80.), 3:3 Oliver Petter (90. +4). - Rote Karte: Jakob Muth (62., Rennertehausen/Battenfeld, Notbremse).

SV Borussia Momberg - SG Bunstruth/Haina 3:0 (0:0): 0:1 Fabian Sack (53.), 0:2 Patrick Stepanek (74.), 0:3 Jan Niklas Schäfer (80.).

FV Wehrda - TSV Erksdorf 3:2.