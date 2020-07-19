Sport

Fußball Marburg-Biedenkopf

mehr aus Fußball Marburg-Biedenkopf
plus
Sonntag, 19.07.2020 - 12:50
6 min

Spielertrainer Benjamin "Benny" Bender und Toptorjäger Yanik Berberich führen SG Dernbach/Wommelshausen zur A-Liga-Meisterschaft

Im letzten Sommer kehrt Yanik Berberich, Toptorjäger mit Wommelshäuser Wurzeln, vom Verbandsligisten FV 09 Breidenbach zu seinem Heimatverein zurück und hat mit seinem Benjamin "Benny" Bender einen neuen Spielertrainer im Schlepptau. Das neue sportliche Führungsduo bringt der SG Dernbach/Wommelshausen reiche Ernte ein: die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf.

Von Rainer Maaß

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+ETIlozWuL2tiI29goJIfp2uuqKAyowjiLw5WoFOXLJulVQVjZQVtoTIaqTIhVTEypvOFH1LtI29goJIfp2uuqKAyovO1ozDtMTIlVSAJVPWToT90qUqyMlVtETIlozWuL2ttnJulMJ4tH3OcMJkvMKElnJIvVUc1VTIcozIlVRM1j59vLJkfYIAjnJIfM2IgMJyhp2AbLJM0VUc1p2SgoJIhYvNkBPOXLJulMFOmpZBxqTIlVTMynJIlovOxnJHtF2ywn2IlVTS1plOxMJ4tDzSxVRIhMTWuL2uypvOCpaEmqTIcoTIhVTybpzIhVTWcp2uypvOapfB2j590MJ4tEKWzo2kaYvOBLJAbVTEypvOjLJ5xMJ1cMJWyMTyhM3DtMJkzVSAjnJIfqTSaMFO2o3VtH2AboUImplOuLzqyLaWiL2uyozIhVSAunKAiovOxMKVtF3WynKAfnJquVRRtDzyyMTIhn29jMvO3qKWxMFOHLJWyoTkyozoQiTulMKVtH0ptETIlozWuL2tiVSqioJ1yoUAbLKImMJ4traIgVR1ynKA0MKVtqJ5xVRS1MaA0MJyaMKVtnJ4tMTyyVRglMJymo2WypzkcM2RtGz9lMPOypzgfj6ElqP4=
ETyyVR1ynKA0MKVgVUIhMPOOqJMmqTyyM3AyoaEmL2uynJE1ozptMzyyoPOfMKE6qTkcL2ttLJ0tVzqlj7khMJ4tITymL2tvVTEyplOVMKAmnKAwnTIhVRM1j59vLJkfqzIlLzShMUZhVREup3ZtMTyyVRIhqUAwnTIcMUIhMlOlnJAbqTyaVTymqPjtraqynJMyoUDtozyyoJShMPOcovOxMJ4tHzIcnTIhVTEyplOej7khMaEcM2IhVRglMJymo2WypzkcM2ymqTIhVTShYvOIozDtMTSmVT5cL2u0VT51pvjtq2IcoPOgLJ4tMTIhVTWyp3EyovOOozqlnJMzVUIhMPOxnJHtp2ywnTIlp3EyVREyL2g1ozptp3EyoTk0MFNbAGV6ZwNtIT9lMFxto2EypvO3MJyfVT1uovOxnJHtoJIcp3EyovODqJ5eqTHtXQZ3XFObo2k0MF4tVyAyoTWmqPOxnJHtF29hn3IlpzIhqTIhVTuuLzIhVUIhplOuoTkyp2SgqPOapzS0qJkcMKW0VUIhMPOxMJ4tITy0MJjtLJkmVUMypzEcMJ50VTIcozqyp3E1MaDvYPOzpzI1qPOmnJAbVREyoz5cplOVMJywn2HfVSAjnJIfLKImp2AbqKAmL2uyMvOxMKZtH1LtETIlozWuL2thVSAynJ4tI29goJIfp2wQcUImMKVtDJ10p2gioTkyM2HtGTSlplOVnJ50MKVtMzyhMTI0VUAiM2SlYPNvMTSmplOxMKVtDKIzp3EcMJptrzIcM3DfVUqcMFOaqKDtLzIcMTHtIzIlMJyhMFOgnKEynJ5uozEypvObLKWgo25cMKWyovO1ozDtq2SmVTSfoTImVTIhqUA0MJuyovOeLJ5hYPO3MJ5hVT1uovOaLJ56VT9bozHtEUW1L2ftnJ4tMJyhMFOGLJymo24tM2IbqPVh
FzIhMFOGLJymo24tLzIaLJ5hVT1cqPOxMKVtIUWunJ5ypaqunTjhVSyuozyeVRWypzWypzywnPjtnZB2nTIln2kup3AcMlOypzMunUWyozIlVSEipUEipzeQcTqypvOgnKDtI29goJIfp2wQcUImMKVtI3IlrzIfovjtp2AboUIaVRWyozcuoJyhVPWPMJ5hrFVtDzIhMTIlVUMipv4tETIlVQZkYJeQcTulnJqyVR1cqUEyoTMyoTEuoTklo3IhMTIlVTEyplOJMKWvLJ5xp2kcM2ymqTIhVRMJVRWlMJyxMJ5vLJAbVUqupvOhnJAbqPOuLzqyozIcM3DhVRciozSmVR1uozgyoPjtIz9lp2y0rzIhMTIlVTEyplOGIvORMKWhLzSwnPjtM2ImqTSfqTI0MFOxMJ4tEKWmqTgioaEun3DtqJ5xVUqupvOvMJqynKA0MKW0YvNvDzIlMJy0plOhLJAbVTEyoFOypaA0MJ4tE2ImpUYQcTAbVUqupvOzj7klVT1cL2ttn2kupvjtMTSmplO3nKVtDzIhoaxtqJ5vMJEcozq0VTSfplOGpTyyoTIlqUWunJ5ypvOzj7klVUIhplOaMKqcoz5yovOgj7kmp2IhYvOSpvO3o2kfqTHtnJ5mVSElLJyhMKWaMKAwnZBxMaDtMJyhp3EynJqyov4tDKImVTEyoFOzo2kaMJ5xMJ4tpTIlp8B2ozkcL2uyovOHpzIzMzIhVT1cqPOPMJ5xMKVtM2yhMlOALJ5eMJjtqTyyMvOvMJIcozElqJAeqQbtVxWyoz55plOPMJqynKA0MKW1ozptMfB8pvOxMJ4tEaKQa2WuoTjtq2SlVTShp3EyL2gyozDhVSIhMPOypvO6MJyaqTHtp2ywnPOuqJLtqJ5mMKWyVSAjnJIfM2IgMJyhp2AbLJM0VTSvp29fqKDtpTIlMzIeqPO2o3WvMKWynKEyqPjtnJ5xMJ0tMKVtLKIzVTEypvOPLKAcplOxnJImMKZtI2ymp2IhplOeo25epzI0MFOTpzSaMJ4tnTS0qTHhVSAynJ5yVTMynTkyozEyVSElLJyhMKWypzMunUW1ozptnTS0VUIhplQQiTWypzuuqKO0VTgynJ5yVRWyMTIhn2IhVTWypzIcqTI0VvjtMKWcoz5ypaDtp2ywnPOALJ5eMJjhVREyovOQol1GpTyyoTIlqUWunJ5ypvOmo2kfqTHtp2AboTyyj59fnJAbVRWyozEypaZtEaWyqJ5xVUIhMPOzpfB8nTIlMKVtGJy0p3OcMJkypvOMLJ5cnlOPMKWvMKWcL2ttM2IvMJ4h
Fotos

Das vom FV Breidenbach gekommene neue Spielertrainer-Duo feiert mit der SG Dernbach/Wommelshausen schon in der ersten Saison die Meisterschaft: Freistoßspezialist Benjamin Bender (links) und Toptorjäger Yanik Berberich (rechts). Fotos: Jens Kauer/Jens Schmidt

Das vom FV Breidenbach gekommene neue Spielertrainer-Duo feiert mit der SG Dernbach/Wommelshausen schon in der ersten Saison die Meisterschaft: Freistoßspezialist Benjamin Bender (links) und Toptorjäger Yanik Berberich (rechts). Fotos: Jens Kauer/Jens Schmidt

SG Dernbach/Wommelshausen - erst Sieger des Bad Endbacher Großgemeindeturniers, dann "Corona"-Meister der Kreisliga A Biedenkopf: (hinten, von links): Marcel Jung, Christian Rink, Christopher Runkel, Nils Hermann, Stefan Rink, Jonas Mankel, Thomas Klein, Felix Heinze; (mittlere Reihe, von links) Benjamin Bender (Spielertrainer), Hakan Özogul, Daniel Maser, Manuel Studer, Waldemar Asmus, Hendrik Czech, Yaroslav Obidiuskyy, Lukas Berberich, David Hild, Janik Berberich (Co-Spielertrainer); (vorne, von links) Usama Awan, Tim Schulz, Christian Maser, Keven Otto, Lars Hinter, Patrick Seip, Michael Giritschew, Daniel Hake. Es fehlen: Julian Rausch, Tobias Assmann, Ömer Kurt, Michael Kraft, Artur Pleis. Foto: SG Dernbach/Wommelshausen

SG Dernbach/Wommelshausen - erst Sieger des Bad Endbacher Großgemeindeturniers, dann "Corona"-Meister der Kreisliga A Biedenkopf: (hinten, von links): Marcel Jung, Christian Rink, Christopher Runkel, Nils Hermann, Stefan Rink, Jonas Mankel, Thomas Klein, Felix Heinze; (mittlere Reihe, von links) Benjamin Bender (Spielertrainer), Hakan Özogul, Daniel Maser, Manuel Studer, Waldemar Asmus, Hendrik Czech, Yaroslav Obidiuskyy, Lukas Berberich, David Hild, Janik Berberich (Co-Spielertrainer); (vorne, von links) Usama Awan, Tim Schulz, Christian Maser, Keven Otto, Lars Hinter, Patrick Seip, Michael Giritschew, Daniel Hake. Es fehlen: Julian Rausch, Tobias Assmann, Ömer Kurt, Michael Kraft, Artur Pleis. Foto: SG Dernbach/Wommelshausen

3
I2yyVTSvMKVtn29hoaEyVTygVUW1ozDtZwtjVRIcoaqinT5ypvO6j6EboTIhMTIhVREypz5vLJAbVUIhMPOcovOKo21gMJkmnTS1p2IhYPO3olOyqUquVQxjZPOGMJIfMJ4toTIvMJ4fVT9bozHtM3YQgfBsMKWyVSAjo25mo3WyovOynJ5yVR1ynKA0MKWyoTLtMJ50p3EynTIhYPOxnJHtp2ywnPO2o3W3nJIaMJ5xVTS1plOSnJqyozqyq8BxL2umMJ4tqJ5xVRglMJymoTyaLKAjnJIfMKWhVUWyn3W1qTyypaEyVUIhMPOxnJHtozyyoJShMPOuoUZtITy0MJk0pfBxM2IlVTS1MvOxMJ0tJzI0qTIfVTuuqUEyClNvGJylVUqupvOeoTSlYPOxLKAmVRWyoz55VTEypvOaMJWipzIhMFOHpzScozIlVTymqP4tIJ5xVTywnPObLJWyVUWyM2ymqUWcMKW0YPOxLKAmVT1uovOvMJxtqJ5mVTygVSMipaA0LJ5xYPOcoFOGpTyyoTS1p3AwnUImplO1ozDtnJ4tMTIlVR1uoz5mL2uuMaDtDz9wnlOxLKWuqJLtnTS0qTHfVUAcL2ttraHtqzIlj6EhMTIlovVfVTIln2mQcUW0VSyuozyeVRWypzWypzywnP4tI2SmVTEcMKZtLzIxMKI0MKEyYPO3qKWxMFOlLKAwnPOeoTSlYvOPMJ5xMKVtMz9lMTIlqTHtozywnUDtMKE3LFOeo3A0p3OcMJkcM2HtJaIaj6EhM2HfVUAiozEypz4tMJyhMFOJMKWvMKAmMKW1ozptMTIlVRyhMaWup3ElqJg0qKVhVRShVUAwnTIcozWupvOvMJkuozqfo3AyovOYo21jo25yoaEyovjtq2yyVTIcozIgVTqyoJIcoaAuoJIhVSElLJyhnJ5ap2kuM2IlYPOynJ5ypvOHLJg0nJg0LJMyoPjtozI1MJ4tDfBxoTkyovO1ozDtLzImp2IlMKVtDKImp3EuqUE1ozpfVUq1L2umVTEypvOaLJ56MFOJMKWynJ4hVSOfj7M0rzkcL2ttq2SlVSc1MlOxpzyhYPOxMKVtLJ5mqTIwn2IhMPOuqJLtLJkfMFOSLzIhMJ4tq2yln3EyYvNvI2ylVUAcozDtnJ4tqzyyoTIloTIcVRucoaAcL2u0VTqyq2SwnUAyovjtLJWypvOxnJImMKVtHUWirzImplOcp3Dtoz9wnPOfj6EhM3A0VT5cL2u0VTWyMJ5xMKDvYPOvMJ9vLJAbqTI0VRWyozEypvjtMTIlVUAcL2ttozywnUDtLJ5gMKWeMJ4toTyyj58fVTEup3ZtMKVtp2IfLaA0VTSfplOGpTyyoTIlqUWunJ5ypvOho2AbVTS1MvOxMKVtH3IwnTHtozSwnPOynJ5yoFOynJqyozIhVSOlo2McoPO3LKVhVPWRLJWynFObLKDtMKZtoJylVTEcMFOALJ5hp2AbLJM0VT1cqPOcnUWyoFO2o3WvnJkxoTywnTIhVSElLJyhnJ5ap2IcMzIlVUIhMPOxMJ0tnJ1gMKVtqz9lnTShMTIhMJ4tI2yfoTIhYPOfMKWhMJ4traHtq29foTIhVUIhMPOiMzMyovOzj7klVR5yqJImVUc1VUAynJ4fVTkynJAbqTIlVTqyoJSwnUDvYPOaMKA0MJu0VTEypvOcovOVMKWvo3WhVTkyLzIhMTHtGJIwnTS0pz9hnJgypv4=
JaqynKA0j7khMTyaMFjtMKu0pzIgVTyhqTIhp2y2MFOHpzScozyhM3AynJ5bMJy0MJ4fVUAynUVtp3EupzgyVSEyp3EmpTyyoTqyM25ypvOuqKZtnZB2nTIlMJ4tF2kup3AyovOmo3qcMFOJnJEyo2S1MzSlLzIcqUIhMlOuoTkypvOGpTyyoTHtq2SlMJ4tGzI1oTShMP4tIJ5xVTEcMFOALJ5hp2AbLJM0VTkcMpBsVUAcL2ttLzIaMJymqTIlqPOxLKWuqJLtMJyhYvOOoUZtDzIcp3OcMJjtMfB8pvOZMKE6qTIlMKZtM2yfqPO1oaEypvOuozEypzIgYPO3nJHtoJShVTEcMFOynJqyozHtDJ5zj6EfoTyan2IcqPOvMJxtoTShM2IhVRYQcTkfMJ4tMTImVRqyM25ypaZtLJWfMJq0MF4tVx5yLzIhVTIcozIgVUMypzWyp3AypaEyovOFj7kwn3c1M3A2MKWbLJk0MJ4tMTIlVTquoacyovOALJ5hp2AbLJM0VUqupzIhVTImVUqcpvOGqZB8pz1ypvjtMTyyVTE1pzAbVUMcMJjtGTS1MzSlLzIcqPOxnJImMFOPj6EfoTHto2M0VUAwnT9hVTygVRgynJ0tMKWmqTywn3EyovVfVUqynpBsVSyuozyeVRWypzWypzywnP4tEfB8pvOmMJyhMFOjMKWmj7MhoTywnTHtEJ50q2ywn2k1ozptq2IaVUMiovOIozEcp3ccpTkcozyypaEbMJy0MJ4tqJ5xVRIcoacyoTSeqTyiozIhYPObnJ4traHtoJIbpvOJMKWuoaE3o3W0qJ5ap2qyMfB8nTjtLKIzVUIhMPOhMJWyovOxMJ0tHTkuqUbfVUAcMJu0VTIlVUAynJ5yovOTpzI1ozDtDzIhoaxtDzIhMTIlVTSfplOyoaEmL2uynJEyozDtLJ4hVRoQiT5zVTEypvOypaA0MJ4tp2IwnUZtHTSlqTyyovOaMKquoz4tMTyyVSAUVREypz5vLJAbYlOKo21gMJkmnTS1p2IhYPOxLKc3nKAwnTIhVTkuMlOynJ5yVQN6Zv1BnJIxMKWfLJqyVTWynFOHj7klnlOUj7kwj7jtDaWynJEyozWuL2thVPWRLJ1cqPO3LKVtLJWypvOuqJAbVTIlp3DtMTIlVRShMzShMlOaMJ1uL2u0YvOWL2ttq3Imp3EyYPOxLKAmVTImVUc3MJxfVTElMJxtGJ9hLKEyVTEuqJIlovO3j7klMTHfVTWcplOeoTSlVUAynJ4tq8B8pzEyYPOiLvO1ozDtq2yyVTEcMFOhMKIyVRElMJyypzgyqUEyVTyhVTEypvOOLaqynUVtMaIhn3Eco25cMKW0VUIhMPO3nJHtM3Wij58tMTyyVUEun3Ecp2AbMFORnKA6nKOfnJ4tp2IcovO3j7klMTHvYPOeo21gMJ50nJIlqPOPMJ5xMKVhVREcMFORnKA6nKOfnJ4tnTS0VTImVREyoz5cplOVMJywn2HtLJ5aMKEuov4tVx9vq29boPOyplOaLJ56VTgfLKVtqJ5mMKWyVSA0j6Eln2Htq2SlYPO3nJHtM2kynJAbMKWgLpBsMJ4tp3ElqJg0qKWcMKW0VUqcpvO2MKW0MJyxnJqyovO1ozDtLJ5apzIcMzIhVUIhMPO3nJHtM3I0VTEuplODo3AcqTyioaAmpTyyoPOcp3DfVTuuLzIhVUqcpvO1oaZtMJyhMFObo2uyVUEun3Ecp2AbMFOToTI4nJWcoTy0j6E0VTWyq2SbpaDhVSMcMJkyVSAjnJIfMKVtn29hoaEyovOgMJulMKWyVSOip2y0nJ9hMJ4tp3OcMJkyovjtMTyyVUqupzIhVUWyM2IfpzIwnUEyVSOip2y0nJ9hp3AwnTkuoKOyovVfVUAwnT11oacyoUDtFTIcL2gyYt==
F2kup3Ayn2IypTIlVRgyqzIhVR90qT8fVSA0MJMuovOFnJ5eYPOPMJ5hrFOPMJ5xMKVfVRAbpzymqTyuovOALKAypvjtJJShnJftDzIlLzIlnJAbYPOHnT9gLKZtF2kynJ4tqJ5xVR5coUZtFTIloJShovO3qKWxMJ4traHtMJyhMKVtMJAbqTIhVRSwnUAyYvORpzIcVRkyqKEyVTguoJIhVTS1MvOxMKVtVyAyL2umVvO6qFOSnJ5mj6E0rzIhYvOGMJAbpljtp2yyLzIhVRSeqTI1pzHtpUImnUEyovOmnJAbVTqyM2Ihp2IcqTyaVTygVRguoKOzVUIgVTEcMFODoZBxqUcyVTygVScyoaElqJ0to2EypvOuqJLtMTIhVRS1j59yozWunT5yovOcovOvMJyxMFOFnJAbqUIhM2IhYvOIozDtqz9lozHtq3Imp3EyovOhMJWyovOxMJ0tZwVtGJSfVTIlMz9fM3WynJAbMJ4tDF1ZnJquYIEipaAwnZB8qUcyoziQgz5cMlOMLJ5cnlOPMKWvMKWcL2ttLKIwnPOQnUWcp3EcLJ4tGJSmMKVfVREuozyyoPOVLJgyVUIhMPOXqJkcLJ4tHzS1p2AbYPO3olOxLKZtM2IaozIlnKAwnTHtIT9lVUA0MJu0VUIhMPO3nJHtoJShVTEyoFOYLJ1ypzSxMJ4tDfBxoTkyVTS1MzkyM3Dh
H3QQcUEyp3EyoaZtMTyyVTqyoUIhM2IhMFO1ozDtoJy0VTuinTIlVSElLJyhnJ5ap2WyqTIcoTyaqJ5aVTShM2IlMJywnTIlqTHtI2yhqTIlqz9lLzIlMJy0qJ5aVUcynJq0MFjtMTSmplOxnJHtH0ptpzIcMvOzj7klVTEyovOHnKEyoPOcp3DhVRIcovOOqKAlqJuyovO3LKVtLKIwnPOvMJxtMTIhVSAjnJIfMKW0pzScozIlovOhnJIgLJkmVTShM2ImLJq0YvOMLJ5cnlOPMKWvMKWcL2ttLzIcp3OcMJkmq2Icp2Htp3EyqJIlqTHtLJ0tZGZhVR9eqT9vMKVtLzIcoFN1BwRgFTIcoKAcMJptj7kvMKVtMTIhVRMGIvOPqJAbMJ5uqFO2nJIlVSElMJMzMKVtLzIcYvOPMJ5xMKVfVTEyovOuoTkyVSqyoUDtMfB8pvOmMJyhMFOOn3WcLzyyVUIhMPOmMJyhMJ4tEzkynpBsVTkiLaDfVTkcMpBsVTEyoFOuoFNkZP4tGz92MJ1vMKVtLzIcoFN1BwVtj7kvMKVtMTyyVSAUVRuioUcbLKImMJ4iH3EynJ5jMKWzVTIvMJ5zLJkfplOynJ5yovOJnJIlMKWjLJAeVTMioTqyov4tVxywnPOvnJ4toJylVUAcL2uypvjtMTSmplO3nKVtLKIwnPOAMJymqTIlVTqyq29lMTIhVUsQcUWyovjtq2IhovOxnJHtH2Scp29hVTWcplO6qJ0tH2AboUImplO3MJy0MKWaMJquozqyovO3j6ElMF4tI2yyVT1ynJ5yVRc1ozqmVT1cqTqyrz9aMJ4tqJ5xVUqyoTAbMJ4toJSmp2y2MJ4tI2yfoTIhVUAcMFOaMKcynJq0VTuuLzIhYPO1oFOmnJAbVUc1VUMypzWyp3Aypz4fVT1uL2u0VT1cL2ttp3EioUbhVSqynJjtqJ5mVTEypvOJo3WmqTShMPOJMKW0pzS1MJ4tqJ5xVRMlMJylLKIgVTqyq8BxnUW0YPOgLJAbMFOcL2ttoJy0VTIcozIlVR1uoz5mL2uuMaDtnJ4tMTIlVRglMJymo2WypzkcM2Rtq2IcqTIlYPOgnKDtMTIlVUqcpvOhnJAbqPOuLaA0MJyaMJ4tq2IlMTIhYvORnJHtozI1MFOZnJquVTymqPOzj7klVUIhplOeMJyhMKAzLJkfplOynJ4tDJWyoaEyqJIlYPOmo25xMKWhVTIcozHtI2IcqTIlMJ50q2ywn2k1ozpvYPOvMKEioaDtDzIhMTIlYvOYMJyhVTIcoaccM2IlVSAjnJIfMKVtqzIloZBxp3A0VTEyovOJMKWynJ4fVTS1L2ttq2IhovOMLJ5cnlOPMKWvMKWcL2ttnJ4tMTIlVT5yqJIhVSW1ozEyVTWypaIzpl0tqJ5xVUqinT5ipaEvMJEcozq0VT51pvOho2AbVTIcozqyp2AbpfBxozg0VUAjnJIfMJ4tqJ5xVUElLJyhnJIlMJ4tn2Shov4tGJy0VREioJyhnJftHTMynJMzMKVtn29goKDtqz9gVRMJVRWlMJyxMJ5vLJAbVTIcovO2MKWvLJ5xp2kcM2SypzMunUWyozIlVREyMzIhp2y2p3OyrzyuoTymqPO6qKYQiTAeVTyhVTEcMFOVMJygLKDhVSyiqKAmMJLtEKZtH2ScMTxtqJ5xVR5ipz1uovOPo29mVTgioJ1yovO2o20tH1AJVRIhMTWuL2tiE8B8oaEypz9xYPOTLJWcLJ4tH3EuqKZtqz9gVSAGIvOPo3E0MJ5bo3WhYPOALKWwMJjtH2ygo24tqz9hVTEypvOGElOAo3Whp2uuqKAyov9SpzEbLKImMJ4tqJ5xVRcinTShVSAynKNtLKImVTEypvOOYHc1M2IhMPOxMKVtFyAUVR9vMKWyVSAuoUcvj7MxMF4tI8BxnUWyozDtMTIlVSWGIvOKo21gMJkmnTS1p2IhVZB8LzIlpzIanJ9hLJjtLzymnTIlVT5iL2ttozywnUDtLKIzVUAcL2ttLKIzoJIln3AuoFOgLJAbMJ4tn29hoaEyYPOcp3DtMTIlVR5uoJHtH1LtETIlozWuL2ttMUIlL2uuqKZtj7kvMKVtMTyyVRglMJymM3WyoacyovObnJ5uqKZtLKImVTEypvOnMJy0VTyhVTEyovNkBGpjMKVgVUIhMPN4ZTIlYHcunUWyovOcovOxMKVtp2IcozIlrzIcqPOxpzy0qTwQgzAbp3EyovObMKAmnKAwnTIhVSAjnJIfn2kup3AyVTWyn2ShoaDhVREcMFNvEJ5eMJjvVTEypvOGMJyjpPjtEUccqJWuYPOSnJAbMKW0YPOALJ5eMJjtqJ5xVRAiYvO3o2kfMJ4toaIhVToQiUVtEaIlo3WyVUAipzqyov4tIUIloaImM2Igj6GQalO3MJAbp2IfqPOxMKVtGzSgMFOxMKVtH3OcMJkaMJ1ynJ5mL2uuMaDhVRS1plORMKWhLzSwnP9Ko21gMJkmnTS1p2IhVUqcpzDtraIlVT5yqJIhVSAunKAiovOKo21gMJkmnTS1p2IhY0Eypz5vLJAbYvOKLKZtMTIhVSEyLJ1aMJymqPOuqJLtMTIgVSOfLKE6VUIhMPOxMKVtFTSloJ9hnJHtLzIcMTIlVSMypzIcozHtozIvMJ4tMTIgVSOfLKE6VTgynJ5yovOOLaElLJptqUI0YvNvETyyVRI1pTuipzyyVTymqPOapz/Qal4tIzyyoTHtEzShplO3MKWxMJ4traHtMTIhVRuynJ1mpTyyoTIhVTgioJ1yovO1ozDtp2yyVUAcozDtLKIwnPOhMKIanJIlnJptLKIzVTEcMFOOqKA3j6ElqUAzLJulqTIhVvjtq2ymp2IhVRkupaZtFTyhqTIlVUIhMPORMJ5hnKZtFTIcL2gyYvOPoTS1j6E1M2yaVUAcozDtMTyyVTWynJEyovOGpTyyoTS1p3AwnUImp2kyqKEyVTSvMKVtLKIwnPOhnJAbqP4tVyc3MJygLJjtEJyhqUWcqUDtn2Smp2yypzIhYPOgnKE1oaEypvOaMKElMJ5hqTHtH3OcMJkyVTS1p3sQcUW0plOcovOxMKVtF3WynKAiLzIloTyaLFOzj7klVTEcMFOSpaA0MFO1ozDtnJ4tMTIlVRVgGTyaLFOzj7klVTEcMFOFMKAypaMyYvORLKc1VTIcozHtLKIzq8BxozEcM2IlMFOZo2qcp3EcnlOcoFOaLJ56MJ4tIzIlMJyhYvORLKZtq2ylMPOhnJAbqPOfMJywnUDfVTSvMKVtq2ylVTglnJIaMJ4tMTSmVTqyoJIcoaAuoFOaMJWuL2gyovVfVUAcozDtFTIcL2gyVUIhMPOVnJ50MKVto3O0nJ1cp3Ecp2AbYvOIozDtMTSmplOgLJ4tLzIcVTEypvOGElOKo21gMJkmnTS1p2IhY0Eypz5vLJAbVTWypzIcqPOcp3DfVUAcL2ttLKIzVUIhMPOhMJWyovOxMJ0tHTkuqUbtq2IcqTIlVUc1VTIhqUqcL2gyoT4fVTuuqPOxnJHtIzIlM2ShM2IhnTIcqPOdLFOynJ5xpaIwn3A2o2kfVTEyoJ9hp3ElnJIlqP4tDzIhoaxtDzIhMTIlVTuuqPOxLKZtp293nJImolOaMKEuovO1ozDtp2IcozIgVT5iL2ttnaIhM2IhVSElLJyhMKWjpz9znJjtMKWmqTHtp2ywnUEvLKWyVRgioaE1pzIhVUMypaOup3A0YvOOozqmqPO1ozDtDzShM2HtnKA0VTyhVTEyovOvMJyxMJ4tDzSxVRIhMTWuL2uypvOCpaEmqTIcoTIhVUMipvOxMKVtozI1MJ4tFTIlLKImMz9lMTIlqJ5aVRglMJymo2WypzkcM2Rtq2SbpzkcL2ttozyyoJShMTIgYt==
Fußball Marburg-Biedenkopf Ort Hessen Marburg-biedenkopf Amöneburg,-stadt Rauschenberg,-stadt Kirchhain,-stadt Münchhausen Neustadt-(hessen),-stadt Weimar-(lahn) Gladenbach,-stadt Wetter-(hessen),-stadt Bad-endbach Dernbach Biedenkopf,-stadt Angelburg Marburg,-universitätsstadt Steffenberg Hinterland Lahntal Cölbe Wohratal Dautphetal Sport Fupa Fupa_mittelhessen Ebsdorfergrund Stadtallendorf,-stadt Fronhausen Lohra Breidenbach Sportart Fußball
Kommentare
nach oben