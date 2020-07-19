Sonntag, 19.07.2020 - 12:50
6 min
Spielertrainer Benjamin "Benny" Bender und Toptorjäger Yanik Berberich führen SG Dernbach/Wommelshausen zur A-Liga-Meisterschaft
Von Rainer Maaß
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