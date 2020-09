Spitzenreiter reist zum Derby nach Lohra

Jetzt teilen:

Hinterland (omh). Die Fußball-Kreisliga B Biedenkopf sieht am Sonntag (15 Uhr) an der Lohraer Hainbuche das Derby zwischen dem VfB und der nach zwei Spielen an der Spitzen stehenden SG Mornshausen/Erdhausen. Co-Tabellenführer FSV Sterzhausen wird auf eigenem Platz vom punktgleichen TSV Michelbach II herausgefordert.

FSV Sterzhausen bittet Michelbach zum Topspiel

Die Sterzhäuser Kicker haben in den ersten zwei Spielen nichts anbrennen lassen und führen das Klassement mit 9:1 Toren und 6 Punkten an. Auch Nachbar TSV Michelbach II ist mit zwei Siegen gestartet und wird sich nun im Derby am FSV vorbeiarbeiten wollen. Also ein erster Prüfstein für Sterzhausen?

Die SG Mornshausen/Erdhausen liegt mit dem FSV nach Punkten und Toren gleichauf, sieht sich am Sonntag aber der bislang höchste Hürde gegenüberstehen. Ihr Gastgeber VfB Lohra (5./3 Punkte), in der vergangenen Saison Dritter, war erst einmal im Einsatz und hat dabei den Gladenbacher SC spüren lassen, dass er wieder hoch hinaus will. Mehr denn je rechnen muss man mit dem VfL Biedenkopf II (4./3), der am 1. Spieltag von einem Corona-Verdacht lahmgelegt wurde und beim 7:1 gegen Lahnfels II umso hungriger zu Werke ging. Im 12.30-Uhr-Spiel bei der SpVgg Frohnhausen II (10./0) scheint ein ähnliches Ergebnis durchaus im Bereich des Denkbaren. Spannender dürfte da zeitgleich beim Gastspiel der SG Friedensdorf/Allendorf (6./3) bei der SG Silberg/Eisenhausen II (11./0) sein in Silberg zugehen.

Kicker des FC Kombach scharren mit den Hufen

Mit den Hufen scharren bildlich gesprochen die Kicker des FC Kombach. Die durften an den ersten beiden Spieltagen noch nicht ran, jeweils wegen Corona-Verdachtsfällen beim Gegner. Hoffentlich klappt's nun mit dem Heimspiel gegen die SG Lahnfels II. Das Schlusslicht hat schon zweimal gespielt und ist leer ausgegangen. So geht es auch dem SSV Allna-/Ohetal, der die SG Dernbach/Wommelshausen II (7./3) auf den Runzhäuser Hartplatz bittet. Die Gäste haben in ihrem ersten B-Liga-Jahr immerhin schon einen 4:2-Sieg im Duell der Kreisoberligareserven in Frohnhausen eingetütet.