Freitag, 07.08.2020 - 18:44
7 min
SSV Endbach/Günterod holt zum 100. Jubiläum ungeschlagen die B-Liga-Meisterschaft
Von Jens Kauer
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DAS MEISTERTEAM
Tor: Silas Hartmann (8 Einsätze), Simeon Hohl (3), André Dietel (1)
Innenverteidigung: Christian Grebe (12/9 Tore), Nils Koch (4), Patrick Will (14), Tobias Reuter (12)
Außenverteidigung: Tim Koch (10/1), Dominik Will (14/1)
Defensives Mittelfeld: Youssef Es Saidi (14/2), Silas Förster (11/2)
Zentrales Mittelfeld: Jonathan Heuser (10/3), Hasan Mosavi (5/0)
Offensives Mittelfeld: Yannik Wege (2), Tino Schöner (1/1), Kevin Krenn (13/12), Elias Bothe (12/3), Sebastian Karl (9/5), Sascha Becker (4/2)
Sturm: Niklas Jochem (12/8), Felix Schmidt (7), Patrick Jochem (5/3, Maximilian Serth (5)
Trainer: Silas Förster (Spielertrainer), Lukas Müller (Co-/Torwarttrainer)
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