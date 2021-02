3 min

SSV Langenaubach ist mit vier Mann einig

Die Mannschaft, mit der der SSV Langenaubach in der Saison 2021/2022 in der Fußball-Kreisoberliga starten will, nimmt langsam Gestalt an. Der Verein gab die Naben der ersten vier Zugänge bekannt.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg