Stand jetzt: HFV-Saisonstart Anfang September

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt am Main/Hinterland (red). Der Hessische Fußball-Verbands hat den Beginn der Saison 2020/2021 für Anfang September ins Auge gefasst. Dies hat Verbandsfußballwart Jürgen Radeck (Ortenberg) den Kreisfußballwarten am Dienstag in einer Vorabinformation mitgeteilt. In einigen Fußballkreisen (so bespiielsweise im Kreis Limburg-Weilburg) wurden hierüber auch bereits die Vereine in Kenntnis gesetzt.

In der "Vorabinformation an die Kreisfußballwarte in Vorbereitung auf einen möglichen Beginn der Saison 2020/2021 ab September 2020" heißt es: "Die Aufnahme des Spielbetriebs der Saison 2020/2021 im Bereich des Hessischen Fußball-Verbandes soll nach Möglichkeit und jetzigem Stand ab dem 1. September erfolgen. Der erste Spieltag ist für das Wochenende 5./6. September geplant."

2019/2020-er Pokalspiele für 1./2. September vorgesehen

Für das Wochenende 1./2. September ist ein Pokalspieltag der Kreispokal-Saison 2019/ 2020 vorgesehen.

Im Fußballkreis Biedenkopf ist für letztgenannten Termin das einzig noch ausstehende Finale zwischen dem SSV Bottenhorn und dem FV Breidenbach vorgesehen, wie Diether Achenbach (Wiesenbach) auf Nachfrage bestätigte, "aber das werden wir mit den Vereinen natürlich noch absprechen", so das Mitglied des Hinterländer Kreisfußballausschusses.

"Der Rahmenterminplan sowie ein entsprechender Alternativplan für einen möglichen späteren Beginn der Spiele, sind in Arbeit und werden in Kürze verschickt", heißt es in der Vorabinformation des HFV.

Einfache Runde mit Play-Off und Play-down-Spielen?

Sollte die Saison tatsächlich im September beginnen können, ist geplant, die im August "verlorenen" Spieltage mit Wochenspielen aufzuholen. Dies teilte der stellvertretende Verbandsfußballwart Matthias Bausch (Waldbrunn) auf Nachfrage mit. Bei einem späteren Saisonbeginn - Anfang Oktober oder später - "wollen wir nach derzeitigem Planungsstand nur eine einfache Runde spielen und gegebenenfalls anschließend eine Play-off-/Play-down-Runde ähnlich wie im Eishockey austragen. Hier sind die Planungen aber noch nicht abschließend, geschweige denn beschlossene Sache", ergänzte Bausch. Eine Teilung der großen Spielklassen wie der Hessen- oder der Verbandsliga werde nicht angestrebt, "da hier die Nachteile die Vorteile klar überwiegen", meinte der desiginierte Nachfolger von Verbandsfußballwart Jürgen Radeck.

Hygienekonzepte in Arbeit, aber noch nicht spruchreif

Matthias Bausch erläutert weiter: "Hygienekonzepte für die Spiele sind zwar in Arbeit, aber noch nicht spruchreif, denn diese sind auch sehr von den behördlichen Auflagen und den zuständigen Gesundheitsämtern abhängig."

Das Fenster für die Mannschaftsmeldung zur Saison 2020/2021 ist bis zum 5. Juli 2020 geöffnet. Die Vereine sind angehalten, diese entsprechend im DFB-Net zu melden.