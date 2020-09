Sterzhausen reist zum Gipfeltreffen nach Biedenkopf

Jetzt teilen:

Hinterland (omh). Am Sonntag wartet auf den FSV Sterzhausen in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf die erste echte Bewährungsprobe. Der Spitzenreiter besucht mit dem VfL Biedenkopf II einen der wohl härtesten Konkurrenten um den Titel. Anpfiff ist um 12.30 Uhr. Genauso interessant wird das Duell zwischen den Verfolgern SG Friedensdorf/Allendorf und VfB Lohra um 15 Uhr.

Mit drei Siegen in drei Spielen und erst einem Gegentor hat der FSV Sterzhausen (1./9 Punkte) einen mehr gelungenen Saisonstart aufs Parkett gelegt. Das Match gegen den TSV Michelbach II galt als Topspiel und der 3:0-Sieg qualifiziert die Lahntaler sicherlich zum Titelkandidaten Nummer 1. Das können die Sterzhäuser gleich an diesem Sonntag nachdrücklich beweisen, wenn sie um 12.30 Uhr beim Verfolger VfL Biedenkopf II (2./6) auflaufen. Die Gruppenligareserve ist die torgefährlichste Mannschaft und hat in nur zwei Spielen 15 Treffer erzielt. Bei Sterzhausen sind es zwölf Tore in drei Partien.

Tabellendritter ist der VfB Lohra, der für seine 6 Punkte auch nur zwei Spiele benötigte. Zuletzt gab es ein überzeugendes 3:0 im Derby gegen Mornshausen/Erdhausen. Am Sonntagnachmittag geht es für den VfB nach Friedensdorf. Die SG Friedensdorf/Allendorf (6.) hat nach dem Sieg bei Silberg/Eisenhausen II ebenfalls 6 Zähler auf dem Konto. Der TSV Michelbach II (5./6) ist um 12.30 Uhr Gastgeber des SSV Allna-/Ohetal (7./3), der mit 2:0 gegen Dernbach/Wommelshausen II den ersten Sieg errungen hat. Die SG Mornshausen/Erdhausen (4./6) steht vor dem nächsten Nachbarschaftsduell. Um 15 Uhr stellt sich in der Mornshäuser Hoor der Gladenbacher SC II (10./0), der erst einmal im Einsatz war. Die SG Wommelshausen/ Dernbach II (9./3) trifft im Duell der "zweiten Anzüge" um 12.30 Uhr in Dernbach auf die SG Silberg/Eisenhausen II (11./0). Im absoluten Kellerduell stehen sich um 15 Uhr in Sarnau Gastgeber SG Lahnfels II (13./0) und die SpVgg Frohnhausen II (12./0) gegenüber.