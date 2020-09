Sterzhausen startet mit 4:1 gegen Friedens-/Allendorf, FV Breidenbach II gewinnt Derby in Wiesenbach 5:0

Jetzt teilen:

Wiesenbach/Sterzhausen (jpk). In den Samstagsspielen der Fußball-Kreisligen Biedenkopf haben sich die Favoriten klar durchgesetzt. Der FV Breidenbach II gewann in der A-Liga das Derby beim FV Wiesenbach 5:0, der FSV Sterzhausen unterstrich seine B-Liga-Meisterschaftsambitionen mit einem 4:1-Sieg gegen die SG Friedensdorf/Allendorf.

A-Liga: FV Wiesenbach - FV Breidenbach II 0:5 (0:3): "Unsere Spieler müssen nach der langen Pause offenbar erst wieder ins Punktspielgeschehen hineinfinden", mochte FVW-Sprecher Jonas Lang die klare Derbyniederlage noch nicht als Wegweiser für den weiteren Saisonverlauf werten. Die Verbandsligareserve war die klar bessere Mannschaft, die Boxbachtaler Abwehr war zunächst unsortiert und leitete die ersten Gästetreffer von Marcel Eckhardt (6.) und Nico Müller (18.) durch Fehlpässe selbst ein. Den Elfmeterpfiff, der zum 0:3 (Pascal Pfeiffer, 38.) führte, sieht Lang als Fehlentscheidung. Zwei Breidenbacher seien sich im FVW-Strafraum ins Gehege geraten. Ein Rückpass eines Wiesenbachers zum eigenen Torwart wurde mit indirektem Freistoß geahndet, der zum 0:4 durch Steven Simmons führte (52.). Die Breidenbacher verloren Tim Vielhauer mit Roter Karte (Schiedsrichterbeleidigung, 53.) und legten trotzdem noch einen Treffer durch Len Wöhr nach (80.).

B-Liga: FSV Sterzhausen - SG Friedensdorf/Allendorf 4:1 (4:0): "Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr und in der ersten Halbzeit gespielt wie aus einem Guss", frohlockte Sterzhausens Sprecher Stefan Jost nach dem Match. Liridon Brahimi schloss in der 7. Minute einen feinen Angriff aus kurzer Distanz zum 1:0 ab. Kurzdarauf wurde Adrian Cohaus im Strafraum gelegt und verwandelte den Elfmeter selber (9.). Ein Foul an Björn Rhiel führte zum nächsten Strafstoß, den Arton Brahimi in die Maschen setzte (27.). Und drei Minuten später lenkte Gästespieler Sören Schmidt einen Schuss ins eigene Tor ab. Schon mit dem nächsten Angriff fiel Friedensdorf/Allendorfs Ehrentor: Danny Rink nutzte ein Missverständnis zwischen Verteidiger und FSV-Torwart Daniel Elsen. Nach dem Seitenwechsel ließ es die Heimelf ruhiger angehen, die Dautphetaler verteidigten mit Mann und Maus, ab der 60. Minute mit einem Mann weniger: Julian Wüsten sah wegen Beleidigung eines Gegenspielers die Rote Karte.